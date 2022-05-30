Татарский боец UFC Ринат Фахретдинов о подготовке к бою, весосгонке, тюбетейке и флаге

Фото из личного архива Рината Фахретдинова

Член Татарского спортивного союза, боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов дебютирует в американском UFC поединком против греческого бойца Андреаса Михайлидиса в андеркарде турнира 5 июня в Лас-Вегасе. За неделю до поединка первый татарин в UFC поделился с журналистом ИА «Татар – информ» Дмитрием Киселевым как проходит подготовка к бою.

Также спортсмен объяснил почему он не может демонстрировать на выходе флаг, своей родной, Республики Мордовия и причину смены своего традиционного «шлема гладиатора», в котором он выходил на бои в России, на татарский национальный головной убор – тюбетейку.

«До боя неделя. Осталось самое сложное, сделать вес и не потерять при этом силовые кондиции. Вес начал гонять с 90 кг. Сижу на плотной диете. Осталось согнать около 8 килограммов. Как считают институт UFC и мой личный диетолог все идет по графику и в вес попадем. Настрой очень хороший, я полтора года ждал этого дебюта с момента подписания контракта. Мой соперник Андреас Михайлидис так же сменил вес. Он дрался в весе 84 – 93, сейчас спустился весовую категорию 77 кг» - отметил Ринат Фахретдинов

На вопрос о смене головного убора Ринат ответил так

«Не все к сожалению, понимают, что в UFC, есть свой внутренний регламент, в том числе и на головные уборы и одежду. Руководство промоушена не разрешает выходить в рейдж в чем попало и в чем тебе нравиться. Все должно быть согласовано. Исключение составляют национальные головные уборы и то без наличия рекламы. Я отправил им на утверждение тюбетейку, с объяснениями, что это национальный головной убор татарского народа. Показал, что там нет никакой рекламы и в итоге UFC ее одобрил и я получил разрешения выступать в ней. Если бы было разрешено выходить со шлемом - конечно вышел бы», - подчеркнул Ринат Фахретдинов.

Так же в список запрещенных внутренним регламентом попал и флаг Республики Мордовия, за которую будет выступать боец.

«По поводу флагов, тоже существует свой регламент. Флаги отдельных субъектов Федерации были запрещены к использованию всегда. Одно время были только флаги стран, но с недавнего времени и их демонстрацию запретили» - пояснил татарский боец.

Противник Рината по рейджу, Андреас Михайлидис, дебютировал в UFC в июле 2020 года, в качестве замены, против Модестаса Букаускаса. Его общий рекорд: 18 боев, 13 побед при пяти поражениях, статистика вступлений за UFC - 3 боя – три поражения. Рекорд российских побед Рината Фахретдинова: 18 побед при 1 поражении.