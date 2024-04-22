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Татарский ансамбль танца «Ильдан» провел концерт в Москве
Ансамбль танца «Ильдан» представил в Москве концертную программу — впервые концерт поставили без основателя коллектива, заслуженного работника культуры РТ Радифа Яваева. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства республики в РФ.
«[Радиф Яваев] покинул этот мир в феврале текущего года, что стало большой потерей как для самого ансамбля, так и для татарского мира в целом», — отмечается в сообщении.
Гостей поприветствовал заместитель полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин. Он сказал, что лучшие из хороших дел те, которые имеют продолжение, и мастер был бы рад этому концерту.
Ансамбль был создан в 2006 году. Дело Радифа Яваева продолжили его дочери — Наиля и Надия.
Артисты представили постановки разных лет с участием взрослых участников и детей.
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