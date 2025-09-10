Татарский анимационный проект «Туган Батыр» одержал двойную победу на «Алтын минбар»
Анимационный альманах «Туган Батыр» режиссера Натальи Ниловой стал обладателем главного приза XXI Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино «Алтын минбар». Картина получила награду в номинации «Лучший фильм национального конкурса для детей».
Для проекта эта победа стала уже второй за лето – ранее «Туган Батыр» завоевал приз фестиваля «Каракуз фильм». Эксперты и зрители отметили универсальность сюжета, сочетающего элементы тюркского фольклора и современные ценности, художественное качество анимации, а также глубокую проработку национального колорита.
Мультфильм обращается к темам дружбы, мужества и любви к близким. Главный герой Туган противостоит злодеям и защищает родную деревню, а на пути встречает мифических существ, многие из которых становятся его союзниками.
Режиссер Наталья Нилова отметила, что команда вложила в проект душу, а зрительские эмоции и отклики стали главной наградой для создателей. Основатель и генеральный продюсер проекта Радик Абрахманов добавил, что победа в Казани – особая честь, ведь фильм создавался с любовью к национальному эпосу.
По его словам, авторы хотели показать детям, что обстоятельства рождают героев, а герои способны менять обстоятельства.
«Туган Батыр» задуман как мультимедийный проект, включающий анимационный сериал, серию книг и общественно-социальные инициативы. Его цель – сохранение и популяризация культурного наследия через современные форматы. В ближайшее время альманах будет представлен в телевизионном формате на ведущих телеканалах и цифровых платформах.