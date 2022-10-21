Татарский андеграунд и этно-экспериментал: казанское комьюнити выступит в Муслюмове

Творческое объединение ISTELEK выступит в Доме культуры Муслюмовского района Татарстана. Здесь современное комьюнити, переосмысляющее этнику, представит новую программу сезона.

«Иногда, когда мы начинаем экспериментировать с музыкой, то открываем интересные особенности. К примеру, когда взялись за татарскую песню „Борлегэ”, башкиры говорили, что у них эта песня тоже есть. Представители удмуртского народа заявляли, что эта песня и вовсе их, чуваши подчеркивали, что у них есть сильно похожая песня. Поэтому что-то делить и выяснять, что к кому относится, не имеет смысла. Как оказалось, музыкальный мир имеет общие хиты, которые мы хотим оживить», — рассказал автор-исполнитель песен на удмуртском языке в жанре world music, фольклорист и участник группы Павел Александров (Shoner Paul).

Он подчеркнул, что главная задача музыкантов — показывать, что фольклор — это не только бабушки в кокошниках, но и мотивы, которые могут стать современными хитами, сохраняя при этом свой этнический характер.

В этом году творческое объединение ISTELEK также представляют исполняющий музыку на татарском, русском, чувашском языках экспериментальный музыкальный проект ABIEM Project, исполнитель современной татарской музыки в андеграундном стиле Ильгиз Шайхразиев, гипнотизирующая своим голосом и танцем поэтесса, композитор и певица Ved'Ava — представительница народа эрзя.

После концерта 2 ноября комьюнити отправится в Атнинский сельскохозяйственный техникум имени Тукая, где повторит свою программу. Билеты доступны в том числе по «Пушкинской карте».

ISTELEK — это творческое объединение музыкальных групп и исполнителей этно-фьюжн направления, которые вкладывают свою фантазию и вдохновение в оживление и популяризацию фольклора. В их музыке смешиваются электронная музыка и этнические мотивы народов, населяющих Республику Татарстан.