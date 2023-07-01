Татарские волейболисты из Самангана — чемпионы среди учащихся медресе Афганистана

В Афганистане прошел очередной турнир по волейболу среди команд учащихся медресе из всех провинций. В финальную часть соревнований вышли 16 команд.

В упорной борьбе первое место заняла команда «Аль-Фатха» татарского интерната медресе «Нурулла», который курирует казанский Благотворительный патриотический фонд мусульман России, сообщил журналисту «Татар-информа» Глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

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«Среди всех видов спорта, культивирующихся в Афганистане, волейбол становится номером один. Афганцы, особенно сельская молодежь, очень любят эту игру. Министерство спорта Афганистана совместно с районными властями регулярно проводят волейбольные турниры различного уровня. И, конечно, отрадно, что наша команда на многих соревнованиях занимает первые места», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

Чествование победителей прошло на территории строящегося спортивного комплекса «Майдане спорте бо нами Миннехан», который назван в честь Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.