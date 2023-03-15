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Татарский бизнес-сход: слава картофелю, Казань как деревня и переживания за родную речь
В Казани прошло пленарное заседание XI Всемирного схода татарских предпринимателей из сел. На нем говорили не только об историях успеха и проблемах бизнеса, но и о сохранении татарского языка. Подробности - в репортаже «Татар-информа».
Немного о съезде
Перед тем как перейти к историям, которые рассказали татарские предприниматели, остановимся на некоторых цифрах и интересных фактах.
- Съезд предпринимателей татарских сел проводится в этом году в 11-й раз.
- Участвовали 506 предпринимателей из 47 субъектов России и из 5 зарубежных стран.
- Самой большой оказалась делегация из Башкортостана.
- Самому старшему участнику съезда 78 лет, самому младшему – 20 лет.
Такие данные привел заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
«Слава картофелю», или Проблемы языка
Чем же занимаются татарские предприниматели на селе? Вот несколько историй, которые прозвучали на пленарном заседании.
Директор компании «Слава картофелю» Рамиль Идиятуллин рассказал, что в 2001 году его отец Хасиятулла Идиятуллин со своим компаньоном Александром Капитоновым основали агрофирму в селе Комсомольское Чувашской Республики.
Вначале картофель сажали на 35 га. Рамиль Идиятуллин вспоминал, что и сам собирал картошку руками вместе с семьей. В студенческие годы он работал на грузовике, а когда окончил университет, вернулся в родное село и трудился в «Славе картофелю». Сейчас он сам руководит агрохолдингом – продолжает дело отца.
На данный момент компания обрабатывает уже 5 тыс. га земли, сеет не только картофель, но и зерновые, овощи открытого грунта. В хранилищах агрохолдинга можно держать до 28 тыс. тонн продукции. С 2017 года «Слава картофелю» участвует в федеральной программе по выращиванию отечественного семенного картофеля. Например, сортов «Гулливер», «Гала», «Метеор».
Судя по выступлению Рамиля Идиятуллина, особых проблем у «Славы картофелю» нет: агрофирма процветает, обеспечивает односельчан работой, в самом селе есть и школа, и дороги, и мечеть. Как оказалось, Идиятуллина волнует проблема сохранения языка.
«В школах, детских садах, медресе учатся трое моих детей, скоро родится четвертый. Большое спасибо моей жене. Как многодетного отца меня тревожит одна проблема. В нашем селе тоже есть дети, которые ходят с телефонами в руках и говорят только по-русски. А ведь любовь к родному языку начинается с ранних лет», - посетовал Рамиль Идиятуллин.
«В Татарстан мы возвращаемся, как в родную деревню»
Оказалось, что предприниматель из Тюменской области Рушан Янабаев тоже является продолжателем семейного дела. Он представил себя как «татарина, живущего в Сибири» и рассказал, что его предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота.
Разведением коров и продажей молока занимался еще дед Рушана Янабаева. Однако в 1999 году ферма сгорела вместе с постройками и скотом. Отцу Рушана Янабаева удалось отстроить все заново.
Никто не стал задавать предпринимателю вопросы о фермерском хозяйстве. Зато Василь Шайхразиев поинтересовался, сколько у Янабаева детей.
«У меня двое детей, у старшего брата – трое», - с улыбкой ответил фермер.
Следующий спикер – предприниматель Айрат Абдуллов из Нижегородской области рассказал, что многие из его земляков уезжают в Москву. Но он решил остаться и поднимать село. Два года назад он с двумя компаньонами решил открыть производство по переработке мяса. Предприятие производит пельмени, манты, треугольники, перемячи. Продукцию отправляют в Москву и близлежащие города и села.
По словам Айрата Абдуллова, курицу привозят из Татарстана.
«В Татарстан мы возвращаемся, как в родную деревню. Мы покупаем мясо у надежных фермеров, которых знаем. Ставим большие цели на будущее. Хотелось бы, чтобы нам удалось выйти на большой рынок», - поделился предприниматель.
В своем выступлении он тоже с горечью высказался о судьбе татарского языка.
«Деревня у нас большая, есть многодетные семьи. Но сами знаете, нередко мы смешиваем русский и татарский языки. Бывает, что дети собираются играть в футбол и начинают говорить по-русски», - отметил Айрат Абдуллов.
Несмотря на опасения спикеров, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил уверенность, что татарский язык никуда не исчезнет, в том числе благодаря стараниям предпринимателей.
«На душе становится радостно при виде вашего трудолюбия, благополучия вашего бизнеса. Мы берем пример с татарских предпринимателей. Они всего добиваются своим трудом и своими силами. Вы стараетесь сохранить татарский язык, передаете традиции будущим поколениям. Мы благодарны вам за это», – отметил Рустам Минниханов.
Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru
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