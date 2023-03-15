Татарский бизнес-сход: слава картофелю, Казань как деревня и переживания за родную речь

В Казани прошло пленарное заседание XI Всемирного схода татарских предпринимателей из сел

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Немного о съезде

Перед тем как перейти к историям, которые рассказали татарские предприниматели, остановимся на некоторых цифрах и интересных фактах.

Съезд предпринимателей татарских сел проводится в этом году в 11-й раз.

Участвовали 506 предпринимателей из 47 субъектов России и из 5 зарубежных стран.

Самой большой оказалась делегация из Башкортостана.

Самому старшему участнику съезда 78 лет, самому младшему – 20 лет.

Такие данные привел заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Съезд предпринимателей татарских сел проводится в этом году в 11-й раз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Слава картофелю», или Проблемы языка

Чем же занимаются татарские предприниматели на селе? Вот несколько историй, которые прозвучали на пленарном заседании.

Директор компании «Слава картофелю» Рамиль Идиятуллин рассказал, что в 2001 году его отец Хасиятулла Идиятуллин со своим компаньоном Александром Капитоновым основали агрофирму в селе Комсомольское Чувашской Республики.

Вначале картофель сажали на 35 га. Рамиль Идиятуллин вспоминал, что и сам собирал картошку руками вместе с семьей. В студенческие годы он работал на грузовике, а когда окончил университет, вернулся в родное село и трудился в «Славе картофелю». Сейчас он сам руководит агрохолдингом – продолжает дело отца.

На данный момент компания обрабатывает уже 5 тыс. га земли, сеет не только картофель, но и зерновые, овощи открытого грунта. В хранилищах агрохолдинга можно держать до 28 тыс. тонн продукции. С 2017 года «Слава картофелю» участвует в федеральной программе по выращиванию отечественного семенного картофеля. Например, сортов «Гулливер», «Гала», «Метеор».

Судя по выступлению Рамиля Идиятуллина, особых проблем у «Славы картофелю» нет: агрофирма процветает, обеспечивает односельчан работой, в самом селе есть и школа, и дороги, и мечеть. Как оказалось, Идиятуллина волнует проблема сохранения языка.

«В школах, детских садах, медресе учатся трое моих детей, скоро родится четвертый. Большое спасибо моей жене. Как многодетного отца меня тревожит одна проблема. В нашем селе тоже есть дети, которые ходят с телефонами в руках и говорят только по-русски. А ведь любовь к родному языку начинается с ранних лет», - посетовал Рамиль Идиятуллин.

На съезде говорили об историях успеха и проблемах бизнеса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Татарстан мы возвращаемся, как в родную деревню»

Оказалось, что предприниматель из Тюменской области Рушан Янабаев тоже является продолжателем семейного дела. Он представил себя как «татарина, живущего в Сибири» и рассказал, что его предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота.

Разведением коров и продажей молока занимался еще дед Рушана Янабаева. Однако в 1999 году ферма сгорела вместе с постройками и скотом. Отцу Рушана Янабаева удалось отстроить все заново.

Никто не стал задавать предпринимателю вопросы о фермерском хозяйстве. Зато Василь Шайхразиев поинтересовался, сколько у Янабаева детей.

«У меня двое детей, у старшего брата – трое», - с улыбкой ответил фермер.

В съезде приняли участие 506 предпринимателей из 47 субъектов России и из 5 зарубежных стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующий спикер – предприниматель Айрат Абдуллов из Нижегородской области рассказал, что многие из его земляков уезжают в Москву. Но он решил остаться и поднимать село. Два года назад он с двумя компаньонами решил открыть производство по переработке мяса. Предприятие производит пельмени, манты, треугольники, перемячи. Продукцию отправляют в Москву и близлежащие города и села.

По словам Айрата Абдуллова, курицу привозят из Татарстана.

«В Татарстан мы возвращаемся, как в родную деревню. Мы покупаем мясо у надежных фермеров, которых знаем. Ставим большие цели на будущее. Хотелось бы, чтобы нам удалось выйти на большой рынок», - поделился предприниматель.

В своем выступлении он тоже с горечью высказался о судьбе татарского языка.

«Деревня у нас большая, есть многодетные семьи. Но сами знаете, нередко мы смешиваем русский и татарский языки. Бывает, что дети собираются играть в футбол и начинают говорить по-русски», - отметил Айрат Абдуллов.

Рустам Минниханов: «На душе становится радостно при виде вашего трудолюбия, благополучия вашего бизнеса» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на опасения спикеров, Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил уверенность, что татарский язык никуда не исчезнет, в том числе благодаря стараниям предпринимателей.

«На душе становится радостно при виде вашего трудолюбия, благополучия вашего бизнеса. Мы берем пример с татарских предпринимателей. Они всего добиваются своим трудом и своими силами. Вы стараетесь сохранить татарский язык, передаете традиции будущим поколениям. Мы благодарны вам за это», – отметил Рустам Минниханов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru