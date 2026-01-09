Татарские певцы о погибшем в авиакатастрофе Ильясе Гимадутдинове: «Неужели сглазили?»

7 января в авиакатастрофе на базе отдыха «Ашатли-парк» (находится рядом с селом Барда Пермского края) погибли учредитель крупной транспортной компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны той же компании Эльмир Коняков. «Интертат» собрал реакции популярных татарских певцов на весть о кончине известного бизнесмена и мецената.





7 января в авиакатастрофе на базе отдыха «Ашатли-парк» погибли Ильяс Гимадутдинов и Эльмир Коняков

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

«Сегодня погиб наш очень близкий друг»

Новость о безвременной кончине Ильяса Гимадутдинова потрясла многих артистов татарской эстрады. Ильяс был не просто успешным предпринимателем, но и большим патриотом татарского народа. Кроме того, он увлекался музыкой – прекрасно играл на баяне, пел на русском и татарском языках. Друзья в соцсетях вспоминают его как веселого и щедрого душой человека.

Одним из первых об этом написал в своем телеграм-канале певец, юморист Данир Сабиров.

«Только что пришла шокирующая новость… Погиб в катастрофе мой друг Ильяс из Бардымского района Пермского края. Он был настоящим патриотом, жил с любовью к татарскому народу. Каждый год проводил грандиозные Сабантуи в родном селе Елпачиха Бардымского района. Был сильным бизнесменом, гостеприимным другом, обладателем задушевного голоса, умным, человечным и дельным парнем, игравшим на разных инструментах! Терпения его семье, близким... Пусть место твое будет в райских кущах, друг мой», – сказал артист.

Ильяс был не просто успешным предпринимателем, но и большим патриотом татарского народа Фото: соцсети

С Ильясом близко дружил и певец Ришат Тухватуллин. Он передал слова соболезнования родным и близким предпринимателя.

«Сегодня погиб наш очень близкий друг Ильяс… Вертолет потерпел крушение, задев линии электропередач. Покойся с миром, Ильяс. Ты всегда помогал нам, жил ради своего народа, старался для него. Разделяю тяжелую утрату всех родных Ильяса. Он был открытым, щедрым душой человеком. Позитивным, оптимистичным… Это огромная потеря не только для его близких, но и для нас, его друзей. Терпения его семье и всем родным», – сказал он.

С Ильясом близко дружил и певец Ришат Тухватуллин Фото: соцсети

«Он был слишком хорошим человеком. Неужели сглазили?»

Ильсия Бадретдинова написала, что не хочет верить в эту тяжелую новость.

«Ильяс, друг мой, пусть твое место будет в райских кущах… Сердце отказывается верить… Никогда не забудем твои благие дела, твою игру на тальянке, твое пение, задушевные разговоры, гостеприимство. Прощай, Ильяс…

Разделяем тяжелую утрату твоей матери, братьев, жены, дочерей, близких. Слишком гостеприимным, хорошим человеком ты был, друг мой. Неужели сглазили?..» – написала она.

Вадим Захаров, узнав о трагедии, сразу поехал в Пермский край к близким Ильяса.

«Друзья, только что вернулись из Тюмени и снова отправляемся в путь. Мы с Айратом едем в Барду. Наш близкий друг Ильяс погиб в катастрофе на своем вертолете. Терпения его родным. Нет таких слов, которые могут их утешить», – сказал певец.

Ведущий, певец Айрат Ильясов этим летом летал на том же самом вертолете вместе с Ильясом.

Фото: соцсети

«Как же рано, слишком рано…»

Ильяс вместе со своим младшим братом (всего братьев Гимадутдиновых было пять) был гостем на свадьбе певцов Эльмиры и Рафиля Залялиевых. Артисты опубликовали совместное фото с Ильясом, подписав его: «Покойся с миром, друг Ильяс».

«Друг, живший ради татар! Невозможно поверить», – сказал о Гимадутдинове и певец Анвар Нургалиев.

«Эх, Ильяс… Как же рано, слишком рано… Пусть твое место будет в райских кущах», – написали Зинира и Ризат Рамазановы. «Покойся с миром. Не могу поверить…» – подписала видео, на котором Ильяс Гимадутдинов очень душевно поет, его землячка, уроженка Бардымского района Чулпан Юсупова.

intertat.tatar, перевод с татарского