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Общество 15 декабря 2024 15:00

«Татарские книги, выставленные на видном месте, рассердили... учительницу татарского»

Крик души школьного библиотекаря

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Почему детей не привлекают книги на татарском языке? Что на сегодня самый большой дефицит в школьных библиотеках? Как изменить ситуацию, если школьники не знают даже «татарские» буквы? Об этом размышляет сотрудница библиотеки одной из школ Татарстана, попросившая не называть ее имени.

«Татарские книги, выставленные на видном месте, рассердили... учительницу татарского»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже второй год я работаю библиотекарем одной из городских школ. Хотя кому-то наша профессия кажется ненужной, неважной и исчезающей, на деле это трудоемкая деятельность. Библиотекарям приходится в случае нехватки учебников в школе перевозить их из одного конца города в другой, составлять уйму отчетов. Об участии в школьных мероприятиях я даже не говорю… Не жалуюсь, просто объясняю тем, кто представляет библиотекарей сидящими в уютной обстановке, целый день читающими книги или листающими ленту в телефоне.

Но мой рассказ не о том, как сегодня живут школьные библиотеки, какие услуги оказывают и какое место занимают в жизни школы и учащихся. Знаете, что больно отзывается в душе и рождает бесконечный рой вопросов? За эти два года хотя бы один ребенок подошел ко мне с просьбой выдать татарскую книгу!

«А есть они, татарские книги, и насколько они привлекательны для детей?» – спросите вы. К счастью, в республике обеспечение школьных библиотек книгами на татарском поставлено на довольно хорошем уровне. В последние годы к нам поступают и богатые по содержанию, красиво и ярко иллюстрированные энциклопедии, и художественная литература. Но они продолжают пылиться на полках, как, по мнению некоторых, «ненужный мусор».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иногда я думаю, что, может быть, так только в нашей школе. Но открываю чат, где общаются коллеги, и понимаю, что нет. Например, пришло сообщение о поступлении новых татарских книг, и кто-то пишет: «Да кому это нужно? Мусор. Все равно никто не читает. Лучше бы вместо этого русскую художественную литературу прислали...» Самое обидное то, что никто из участников чата не выступил в защиту татарских книг, потому что не хотят еще больше злить и так возмущенных коллег.

Учащиеся начальных классов активнее всех посещают библиотеку. Маленьким детям интересны книги с кошками, собаками, другими животными на обложке. Время от времени они обращают внимание и на татарские книги. Как-то детям из-за обложки приглянулась энциклопедия о собаках «Этләр» на татарском языке, и они стали ее с интересом рассматривать. Пролистнули пару страниц и с вердиктом: «Ерунда какая-то» прямо кинули обратно на полку. Я не выдержала, стала объяснять: «Это не ерунда, просто книга на татарском». Когда однажды так объясняла, одна девочка с гордостью заявила: «Я – татарка!» На душе потеплело. «Ну ты же татарский не понимаешь», – говорю, продолжая разговор. Думаете, ей стало стыдно? Ошибаетесь. Видели бы вы, с какой неприязнью она на меня посмотрела… Знаете, что больше всего выводит из себя пьяницу? Когда он слышит: «Ты – пьяница». Его это раздражает, он это терпеть не может.

Сегодня, как мы все знаем, в школах татарский язык преподается только по заявлению родителей. Часть класса ходит на уроки татарского языка, другая часть – по выбору родителей на уроки «Родной (русский) язык». Однажды я стала свидетелем такой картины. Ребенок взял татарскую книгу и начал ее рассматривать. «Там все на непонятном языке», – говорит. К нему подходит другой ребенок – видимо, заинтересовавшись, что за язык. Внимательно рассмотрев буквы, он говорит: «А мы это на татарском проходили». Но букву никак не может вспомнить! Позвал еще одного друга: «Ты же тоже на татарский ходишь. Что это за буква?» К великому сожалению, друг тоже не смог сказать. Хоть смейся, хоть плачь. Получается, мы не в состоянии научить детей даже этим шести татарским буквам в алфавите! Кого в этом винить? Как изменить ситуацию?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как человек неравнодушный к положению татарского языка, я стараюсь расставлять татарские книги на передних рядах полок, чтобы они уже на входе привлекали внимание. Про себя думаю – пусть даже не читают, но хотя бы будут видеть имена писателей. Конечно, в центре внимания – Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Абдулла Алиш. Сегодня в школьной библиотеке самый большой дефицит – современные, красивые, иллюстрированные переводные книги татарских детских писателей. Я считаю, что к татарской литературе детей можно привлечь хотя бы через переводы на русский язык. Изданные 30-40 лет назад на русском книги Шауката Галиева современным детям абсолютно не интересны. Конечно, хочется верить, что не все еще потеряно. Есть такие дети – хотя и растут в городе, но читают на татарском, и они часто приходят в библиотеку за книгами на родном языке. Такие дети – из семей, где дома говорят на татарском. Я предлагаю им двуязычные книги. Они берут их, иногда показывают друзьям. Когда те говорят: «Это же на татарском», – объясняют, что перевод на русский тоже есть, и стараются по-своему заинтересовать друзей.

Оказалось, что расставленные на видном месте татарские книги кое-кого раздражают. И знаете кого? Нет, не учителя русского языка и литературы, не учителя географии, математики, английского языка. Негодование это вызвало у учителя татарского языка и литературы… «Ф-и-и, это же все равно никто не читает. Убери», – сказала она без нотки сожаления в голосе. И как с такой душой, с таким сердцем можно воспитать любовь к языку?..

Записал Раиль Садретдинов, intertat.tatar, перевод с татарского

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