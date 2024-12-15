«Татарские книги, выставленные на видном месте, рассердили... учительницу татарского»

Почему детей не привлекают книги на татарском языке? Что на сегодня самый большой дефицит в школьных библиотеках? Как изменить ситуацию, если школьники не знают даже «татарские» буквы? Об этом размышляет сотрудница библиотеки одной из школ Татарстана, попросившая не называть ее имени.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже второй год я работаю библиотекарем одной из городских школ. Хотя кому-то наша профессия кажется ненужной, неважной и исчезающей, на деле это трудоемкая деятельность. Библиотекарям приходится в случае нехватки учебников в школе перевозить их из одного конца города в другой, составлять уйму отчетов. Об участии в школьных мероприятиях я даже не говорю… Не жалуюсь, просто объясняю тем, кто представляет библиотекарей сидящими в уютной обстановке, целый день читающими книги или листающими ленту в телефоне.

Но мой рассказ не о том, как сегодня живут школьные библиотеки, какие услуги оказывают и какое место занимают в жизни школы и учащихся. Знаете, что больно отзывается в душе и рождает бесконечный рой вопросов? За эти два года хотя бы один ребенок подошел ко мне с просьбой выдать татарскую книгу!

«А есть они, татарские книги, и насколько они привлекательны для детей?» – спросите вы. К счастью, в республике обеспечение школьных библиотек книгами на татарском поставлено на довольно хорошем уровне. В последние годы к нам поступают и богатые по содержанию, красиво и ярко иллюстрированные энциклопедии, и художественная литература. Но они продолжают пылиться на полках, как, по мнению некоторых, «ненужный мусор».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Иногда я думаю, что, может быть, так только в нашей школе. Но открываю чат, где общаются коллеги, и понимаю, что нет. Например, пришло сообщение о поступлении новых татарских книг, и кто-то пишет: «Да кому это нужно? Мусор. Все равно никто не читает. Лучше бы вместо этого русскую художественную литературу прислали...» Самое обидное то, что никто из участников чата не выступил в защиту татарских книг, потому что не хотят еще больше злить и так возмущенных коллег.

Учащиеся начальных классов активнее всех посещают библиотеку. Маленьким детям интересны книги с кошками, собаками, другими животными на обложке. Время от времени они обращают внимание и на татарские книги. Как-то детям из-за обложки приглянулась энциклопедия о собаках «Этләр» на татарском языке, и они стали ее с интересом рассматривать. Пролистнули пару страниц и с вердиктом: «Ерунда какая-то» прямо кинули обратно на полку. Я не выдержала, стала объяснять: «Это не ерунда, просто книга на татарском». Когда однажды так объясняла, одна девочка с гордостью заявила: «Я – татарка!» На душе потеплело. «Ну ты же татарский не понимаешь», – говорю, продолжая разговор. Думаете, ей стало стыдно? Ошибаетесь. Видели бы вы, с какой неприязнью она на меня посмотрела… Знаете, что больше всего выводит из себя пьяницу? Когда он слышит: «Ты – пьяница». Его это раздражает, он это терпеть не может.

Сегодня, как мы все знаем, в школах татарский язык преподается только по заявлению родителей. Часть класса ходит на уроки татарского языка, другая часть – по выбору родителей на уроки «Родной (русский) язык». Однажды я стала свидетелем такой картины. Ребенок взял татарскую книгу и начал ее рассматривать. «Там все на непонятном языке», – говорит. К нему подходит другой ребенок – видимо, заинтересовавшись, что за язык. Внимательно рассмотрев буквы, он говорит: «А мы это на татарском проходили». Но букву никак не может вспомнить! Позвал еще одного друга: «Ты же тоже на татарский ходишь. Что это за буква?» К великому сожалению, друг тоже не смог сказать. Хоть смейся, хоть плачь. Получается, мы не в состоянии научить детей даже этим шести татарским буквам в алфавите! Кого в этом винить? Как изменить ситуацию?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как человек неравнодушный к положению татарского языка, я стараюсь расставлять татарские книги на передних рядах полок, чтобы они уже на входе привлекали внимание. Про себя думаю – пусть даже не читают, но хотя бы будут видеть имена писателей. Конечно, в центре внимания – Габдулла Тукай, Муса Джалиль и Абдулла Алиш. Сегодня в школьной библиотеке самый большой дефицит – современные, красивые, иллюстрированные переводные книги татарских детских писателей. Я считаю, что к татарской литературе детей можно привлечь хотя бы через переводы на русский язык. Изданные 30-40 лет назад на русском книги Шауката Галиева современным детям абсолютно не интересны. Конечно, хочется верить, что не все еще потеряно. Есть такие дети – хотя и растут в городе, но читают на татарском, и они часто приходят в библиотеку за книгами на родном языке. Такие дети – из семей, где дома говорят на татарском. Я предлагаю им двуязычные книги. Они берут их, иногда показывают друзьям. Когда те говорят: «Это же на татарском», – объясняют, что перевод на русский тоже есть, и стараются по-своему заинтересовать друзей.

Оказалось, что расставленные на видном месте татарские книги кое-кого раздражают. И знаете кого? Нет, не учителя русского языка и литературы, не учителя географии, математики, английского языка. Негодование это вызвало у учителя татарского языка и литературы… «Ф-и-и, это же все равно никто не читает. Убери», – сказала она без нотки сожаления в голосе. И как с такой душой, с таким сердцем можно воспитать любовь к языку?..

Записал Раиль Садретдинов, intertat.tatar, перевод с татарского