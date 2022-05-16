Татарские фермеры Афганистана готовы поставлять продукцию в Татарстан и регионы России

Фото: ИА " Татар - информ"

Татарские фермеры Афганистана готовы поставлять свою продукцию в Татарстан и другие регионы России, об этом заявил журналисту ИА «Татар-информ» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Наша страна имеет уникальное расположение и климат, что позволяет выращивать все виды агрокультур. Гератский шафран, кандагарские гранаты, ташкурганские дыни известны всему миру. В этом году наши фермеры татарской общины в разы увеличили площади возделываемых сельхозкультур. Многие из них рассчитывают на реализацию своей продукции на российских рынках», – отметил в разговоре Забихулло Надери Татар.

Сельское хозяйство — всегда было основой экономики Афганистана. Несмотря на то что примерно 11,8% всей территории Афганистана можно использовать под пашню, в сельском хозяйстве работают около 42,5% населения страны. То есть почти каждый второй. Но с конца 2021 года военные действия США в Афганистане практически убили местное земледелие. Бомбардировками и артударами были разрушены системы водоснабжения. А поля утыканы минами и осколками снарядов. Но местные фермеры гигантскими усилиями, постепенно, очищают землю от последствий войны и выращивают кукурузу, сахарный тростник, хлопчатник, пшеницу, рис, цитрусовые, бананы, орехи, дыни, арбузы, персики, абрикосы, виноград, шафран, разные виды приправ и многие другие сельхозкультуры.

«В этом году я увеличил площадь посевов на 600 гектар. Ранее эти земли не обрабатывались и стояли пустыми. Мы хотим восстановить сельскохозяйственную экономику своей страны. Сделаем все для этого», - поделился фермер татарской общины уезда Хазрат Султан провинции Саманган Рахматулла Амани Татар.

Генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин подчеркнул, что фермеры татарской общины в вопросах земледелия и мелиорации до сих пор пользуются советами первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, который в 1983 году будучи первым заместителем Председателя Совета Министров ТАССР, по просьбе посла СССР в Афганистане Фикрята Табеева их консультировал. Тогда совсем немного времени не хватило для реализации программы по созданию машинно-тракторных станций и сельхозсистемы на примере татарстанской.

«Сейчас есть возможность продолжить эту работу на взаимовыгодных условиях. Татарстан сможет обеспечить своих жителей и жителей России экологический чистой сельхозпродукцией. Логистику доставки можно проработать, исключая авиаперевозки, которые в данный момент затруднительны. Отпускная цена у Афганских фермеров более чем демократичная. Например, килограмм винограда или персиков не более 25 рублей, а капусты 10 рублей. Это было бы большой помощью для татарской общины, так как у них нес своих овощехранилищ» - считает Рустам Хабибуллин.