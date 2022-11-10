Татарские артисты проведут концерт в поддержку участников спецоперации на Украине

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Популярные артисты татарской эстрады организуют концерт «Бергәлектә көч» («Вместе — мы сила») в поддержку участников специальной военной операции на Украине. Особенностью благотворительного концерта станет то, что перед публикой выступят только мужчины. Мероприятие состоится 21 ноября в культурном центре «Сайдаш». Об этом инициаторы проекта рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Идея родилась уже давно. Мы с Артуром Мингазовым обсудили ее. Затем рассказали министру культуры Татарстана Ираде Аюповой, она тоже поддержала. Это не что-то спущенное сверху, а по-настоящему зов сердца, делаем искренне. Наши ребята — на специальной военной операции. Начали этот проект с целью хоть как-то, хоть немного им помочь», — заявил журналистам заслуженный артист Татарстана Раяз Фасихов.

В этот вечер на сцене будут только мужчины. Исключение сделали только для ведущей — ею станет заслуженная артистка Татарстана Гульназ Сафарова. Режиссер концерта Марсель Махмутов объяснил концепцию проекта «мужской солидарностью».

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

«Никак не из-за пренебрежительного отношения к женщинам. Но мужчины быстрее приходят к общему мнению. Тут по одному звонку все артисты согласились. Пока писали сценарий для концерта, подумали: а почему бы девушкам так же не собраться? А на нашем концерте всё же есть одна девушка — Гульназ Сафарова только украсит его», — заметил Махмутов.

Поскольку концерт благотворительный, то все входные билеты будут по единой цене. «Думаю, зал будет полон», — поделился прогнозом директор КЦ «Сайдаш», заслуженный артист РТ Артур Мингазов.

«Зал на 500 зрителей, 250 билетов уже проданы. Билеты спрашивают, покупают. Ожидаем полный зал. Помимо этого, будут установлены ящики для тех, кто захочет помочь нашим ребятам. Такие концерты сегодня очень нужны. Зритель сам очень поддерживает их. У людей есть желание внести свой вклад. Очень приятно это видеть», — добавил он.

На концерте выступят народные и заслуженные артисты Татарстана Салават Фатхетдинов, Рустам Закиров, ИлСаф, Рустам Асаев, Артур Мингазов, Булат Нигматуллин, Раяз Фасихов, Вадим Захаров, Ильназ Баһ, Филюс Кагиров, Булат Шарипов, Динар Бадрутдинов и Азат Фазлыев.