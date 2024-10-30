Татарская вышивка, чувашские лапти, удмуртский айшон: бавлинцы представили культурный код

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Бавлинского района, сообщили в пресс-службе республиканского конкурса.

В КЦ «Чулпан» развернулась ярмарке ремесленников «Творческий бульвар», где были представлены изделия декоративно-прикладного искусства, созданные бавлинскими мастерами. Здесь же работали творческие мастерские, где народные умельцы поделились своим опытом, рассказали о своих увлечениях и провели мастер-классы.

На мастер-классах можно было научиться татарской вышивке, плести чувашские лапти, расписать дощечки урало-сибирской росписью.

В удмуртском подворье был представлен старинный удмуртский костюмный комплекс. Здесь же можно было ознакомиться со свадебными нарядами удмуртов — как самой невесты, так и ее подруги. Так, девушка, выходившая замуж, надевала головной убор под названием айшон, а ее свидетельница — цецек.

Айшон — это высокая конусовидная шапка на кожаной или берестяной основе, обшитая холстом, украшенная монетами и разными подвесками. Высота головного убора составляет 20-40 см. Его носили замужние удмуртки. Первый раз такое «украшение» надевался на свадьбе в доме мужа и носили, пока женщина находилась в репродуктивном возрасте. Затем его меняли на другой головной убор.

Вместе с айшоном носили специальное покрывало — сюлик. Во время отборочного тура на Евровидение-2010 коллектив «Бурановские бабушки» исполнил песню «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон».

Численность удмуртов Бавлинского района составляет около 2 тысяч человек, они проживают компактно в четырех селах. Удмуртский культурный центр, где занимаются сбором, сохранением народных традиций и фольклора, находится в селе Покровский Урустамак. Здесь же работает народный местный фольклорный ансамбль «Дзярдон».

В этом же селе родился удмуртский писатель Евгений Самсонов. В целом Бавлинский район очень богат на литераторов. Здесь родился народный поэт Татарстана и драматург Фанис Яруллин, писатель-удмурт Алексей Афанасьев и Михаил Можгин, местный поэт Владимир Романов, эрзянский писатель Тимофей Тимин, татарские поэты Сирин и Рашит Ахметзянов.

В селе Исергапово родился советский дипломат, журналист и писатель, дед известного российского музыканта Тимати Вахит Юнусов и его старший брат — писатель и публицист Миргазиян Юнусов.

Свою программу представил и чувашский национально-культурный центр, который объединяет в себе народный ансамбль, народный театр и фольклорный ансамбль. Расположен центр в селе Потапово.

Красоту природы бавлинского края гости смогли увидеть глазами художников на выставке картин «Бавлинские просторы». В экспозиции были представлены работы как местных художников, так и мастеров кисти из других городов и районов Татарстана. Здесь же была размещена выставка работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств имени Ганса Сайфуллина.

Отдельно была развернута экспозиция пчеловодов Бавлинского района. Как известно, название города Бавлы произошло от слова «баллы» — «медовая», и бавлинцы с древних времен занимались бортничеством, а затем пчеловодством.

В Бавлинском районе пчеловоды объединились в единую ассоциацию «Бавлинские пчеловоды» и централизованно реализуют свою продукцию на различных площадках, ярмарках и фестивалях. Всего в объединение входит 140 пчеловодов района.

Бавлинских пчеловодов на Дне культуры района представляла семья Абзалетдиновых. На экспозиции можно было узнать о местных традициях, связанных с пчеловодством, попробовать бавлинский мед, а также приобрести местную пчеловодческую продукцию.

Закончились Дни культуры Бавлинского района праздничным концертом под названием «Халкым хазинэсе» («Сокровищница народных самоцветов») с участием самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей района.

Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал заместитель главы Бавлинского района Ринат Хамидуллин. День культуры посетил также замминистра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов.

«Бавлинский район — один из самых отдаленных районов Татарстана. Бавлинцы первыми встречают рассвет, первыми встречают солнце. Район вносит большой вклад в развитие республики, и в части культуры этот район является одним из самых передовых. Очень радует, что мы сохраняем традиции народов, проживающих в нашем регионе, которые веками передавались нам от наших предков. И радует, что есть такие конкурсы и неравнодушная молодежь», — добавил он.

Хамидуллин также презентовал сайт Бавлинского землячества. Само землячество было организовано в прошлом году во время первого конкурса «Культурная столица Татарстана».

Разработкой сайта занимались выходцы из Бавлинского района — специалисты, занятые в IT-сфере, служащие различных министерств республики и др. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, также являющийся уроженцем Бавлинского района, помог с привлечением нейросети в создании бота «Земляк» в телеграм-канале «Бавлы. Рассвет Татарстана». День культуры Бавлинского района посетил и депутат Госсовета Татарстана, уроженец Бавлинского района Альберт Хабибуллин, который является также и председателем Бавлинского землячества.

Концертная программа открылась театрализованным музыкальным представлением «Богатства предков в старинном сундуке». Далее мастера сцены многонационального Бавлинского района показали свои уникальные концертные номера, среди которых народные вокальные ансамбли, образцовые коллективы и отдельные исполнители, самодеятельные артисты и юные таланты этого края. На концерте также выступил народный артист Татарстана, уроженец района Виль Усманов.

Во время концерта также прозвучала башкирская народная песня и был исполнен башкирский танец — сказалась близость района с соседней республикой. Бавлинский район с Башкортостаном разделяет лишь река Ик.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в РТ второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители республики познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований региона через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов.

По итогам конкурса будет определен победитель.