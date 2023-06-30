Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарская рок-группа MAQSAT станет хедлайнером Дня молодежи в Елабуге
Приглашенными звездами на праздновании Дня молодежи в Елабуге станут участники татарской рок-группы MAQSAT. Об этом сообщает Елабужский молодежный центр «Барс» на официальной странице в одной из социальных сетей.
В Елабуге молодежный праздник отметят 9 июля. Он был перенесен из-за проведения фестиваля «Летние вечера в Елабуге», который проходит в эти дни на Шишкинских прудах.
Организаторы обещают гостям мероприятия активную и насыщенную программу: мастер-классы, танцевальный JAM, выставку байков и мотоциклов от елабужского отделения мотоклуба «Ночные волки», показательные выступления байкеров, концертную программу и дискотеку.
Выступление команды MAQSAT намечено на 19.00. А чуть позже, в 21.00, состоится дискотека с Dj Black Smith.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»