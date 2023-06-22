Татарская редакция «Татар-информа» представила новый сайт

Новую версию сайта с полностью измененной навигацией представила татарская редакция «Татар-информа».

Предполагается, что новшества позволят читателям лучше ориентироваться на сайте и быстрее находить интересующую их информацию. Главные новости и самые популярные у читателей материалы стали располагаться на самом видном месте. Стоит отметить, что в начале этого года схожую версию представил и русскоязычный сайт «Татар-информа».

Главный редактор татарской редакции Рамис Латыпов отметил, что это уже пятый дизайн татарской версии информагентства с 2016 года.

Рамис Латыпов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он отметил, что на ресурсе публикуется много новостей о татарах из других регионов. Кроме этого, практически у всех журналистов татарской редакции есть свои авторские рубрики. При старом дизайне эти публикации «терялись», сейчас же они располагаются на «персональных» местах.

«Как показывает практика, сначала читатели воспринимают переход на новый сайт настороженно, поскольку привычные места рубрик меняются. Однако со временем и мы, и они понимают, что новый сайт лучше, чем старый. В любом случае, обновление — это хорошо», — заключил Рамис Латыпов.