Татарская певица Мухаметзянова показала клип на узбекском языке

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Татарская певица и полуфиналистка музыкального шоу Ovoz (узбекский вариант российской передачи «Голос») Саида Мухаметзянова показала клип на песню Unutma meni («Помни меня»). Композиция записана на узбекском языке. Видео появилось в ютубе и за 24 часа уже набрало 15 тыс. просмотров.

«Мои дорогие, я очень ждала выхода этой замечательной и трогательной песни о любви на узбекском языке «UNUTMA MENİ» (Кумуш Раззокова). В очень сжатые сроки мы даже сняли клип», - написала певица на своей странице в «ВК».

Она также пообещала вскоре сообщить «хорошую новость», но подробности раскрывать не стала.