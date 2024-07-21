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Татарская певица Мухаметзянова показала клип на узбекском языке
Татарская певица и полуфиналистка музыкального шоу Ovoz (узбекский вариант российской передачи «Голос») Саида Мухаметзянова показала клип на песню Unutma meni («Помни меня»). Композиция записана на узбекском языке. Видео появилось в ютубе и за 24 часа уже набрало 15 тыс. просмотров.
«Мои дорогие, я очень ждала выхода этой замечательной и трогательной песни о любви на узбекском языке «UNUTMA MENİ» (Кумуш Раззокова). В очень сжатые сроки мы даже сняли клип», - написала певица на своей странице в «ВК».
Она также пообещала вскоре сообщить «хорошую новость», но подробности раскрывать не стала.
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