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Культура
26 марта 2022  00:18

Татарская опера «Кави-Сарвар» победила на Всероссийском конкурсе молодых композиторов

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Опера татарской музыкальной исполнительницы Миляуши Хайруллиной «Кави-Сарвар» победила во Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура» в номинации «Лучшая оперета». Об этом рассказали в Полпредстве РТ РФ.

В основе сюжета лежит история любви выдающегося татарского писателя Кави Наджми и его супруги – переводчицы Сарвар Адгамовой.

Церемония награждения прошла в Большом Зале Консерватории им. П.И.Чайковского в Москве.

В конкурсе также принимал участие выпускник Казанской консерватории – музыкант Мердан Бяшимов, который занял первое место в номинации «Эстрадная музыка». 

 

 

#татарская музыка #музыканты #всероссийский конкурс
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