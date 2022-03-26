Татарская опера «Кави-Сарвар» победила на Всероссийском конкурсе молодых композиторов

Опера татарской музыкальной исполнительницы Миляуши Хайруллиной «Кави-Сарвар» победила во Всероссийском конкурсе молодых композиторов «Партитура» в номинации «Лучшая оперета». Об этом рассказали в Полпредстве РТ РФ.

В основе сюжета лежит история любви выдающегося татарского писателя Кави Наджми и его супруги – переводчицы Сарвар Адгамовой.

Церемония награждения прошла в Большом Зале Консерватории им. П.И.Чайковского в Москве.

В конкурсе также принимал участие выпускник Казанской консерватории – музыкант Мердан Бяшимов, который занял первое место в номинации «Эстрадная музыка».