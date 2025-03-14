news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 14 марта 2025 15:52

Татарская община провела ифтар в Австралии

Читайте нас в
Телеграм

В австралийском штате Южная Австралия татарская община города Аделаида провела вечер разговения. Мероприятие прошло в Центре татарской общины Лейлы Садри.

«У нас есть традиция собираться вместе раз в месяц. Зародилась эта традция благодаря Зухре Садри – она предложила собирать вместе детей татар, чтобы они друг друга знали и дружили, поскольку все живут в разных частях города. Постепенно это переросло в традицию наших маджлисов в парках. В месяце Рамадан мы решили немного поменять формат нашей встречи и организовать ифтар», - рассказал имам местной татарской мусульманской общины Булат Ишмухаметов.

Для детей в вечер ифтара прошла викторина по хадисам пророка Мухаммада о месяце Рамадан и посте. Взрослые в рамках вечера обсудили тему ответственности и аманата для мусульманской уммы.

По словам Ишмухаметова, за последние несколько лет татарская община Аделаиды стала намного больше.

«В последние несколько лет сюда переехало много татар из других австралийских городов. Помимо родного языка, многие из них знают английский, турецкий, арабский, русский. Здесь происходит интеграция в австралийское общество, но с сохранением своей идентичности, которая дает большую силу. Все люди, которые приходият на наши маджлисы, – очень многогранные личности. Наша культура нас обогащает и дает возможность и силы к новым свершениям здесь», - отметил он.

Помимо ежедневных таравихов, в татарской мечети идет подготовка к Ляйлятуль-Кадр – ночному поклонению последних десяти ночей Рамадан. Также здесь готовятся к празднику Ураза-Байрам.

#татарская диаспора #австралия #ифтар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

13 марта 2025
«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

13 марта 2025