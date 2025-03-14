Татарская община провела ифтар в Австралии

В австралийском штате Южная Австралия татарская община города Аделаида провела вечер разговения. Мероприятие прошло в Центре татарской общины Лейлы Садри.

«У нас есть традиция собираться вместе раз в месяц. Зародилась эта традция благодаря Зухре Садри – она предложила собирать вместе детей татар, чтобы они друг друга знали и дружили, поскольку все живут в разных частях города. Постепенно это переросло в традицию наших маджлисов в парках. В месяце Рамадан мы решили немного поменять формат нашей встречи и организовать ифтар», - рассказал имам местной татарской мусульманской общины Булат Ишмухаметов.

Для детей в вечер ифтара прошла викторина по хадисам пророка Мухаммада о месяце Рамадан и посте. Взрослые в рамках вечера обсудили тему ответственности и аманата для мусульманской уммы.

По словам Ишмухаметова, за последние несколько лет татарская община Аделаиды стала намного больше.

«В последние несколько лет сюда переехало много татар из других австралийских городов. Помимо родного языка, многие из них знают английский, турецкий, арабский, русский. Здесь происходит интеграция в австралийское общество, но с сохранением своей идентичности, которая дает большую силу. Все люди, которые приходият на наши маджлисы, – очень многогранные личности. Наша культура нас обогащает и дает возможность и силы к новым свершениям здесь», - отметил он.

Помимо ежедневных таравихов, в татарской мечети идет подготовка к Ляйлятуль-Кадр – ночному поклонению последних десяти ночей Рамадан. Также здесь готовятся к празднику Ураза-Байрам.