Татарская общественность возложила цветы к памятнику Габдуллы Тукая

Фото: Юлай Низаев, "Татар-Информ"

В Казани 26 апреля проходят мероприятия, посвященные 138-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая. Утром Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, представители Союза писателей Татарстана и широкая общественность приняли участие в возложении цветов к могиле Тукая на улице Татарстан.

Торжественную церемонию открыли стихами великого поэта «Бәйрәм бүген» («Сегодня праздник»). Народный писатель Татарстана, общественный деятель Рабит Батулла обозначил важность этого праздника для татарского народа.

«Праздников у татар немного. Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Праздник поэзии. Самый современный среди них - день Тукая или Праздник поэзии. Сегодня идет дождь - поэтому пришел с хорошим настроением - значит, и хлеба будет много, а если хлеб уродится - и праздник обязательно будет», – сказал народный писатель.

Поэт, лауреат премии имени Габдуллы Тукая Радиф Гаташ на торжественное возложение цветов к памятнику Тукая приезжает ежегодно с 1961 года.

«Каждый год после этого события прихожу вдохновленный, окрыленный, уверенный в светлом будущем нашего народа. Тукай нас всех объединяет. Радуюсь, что сюда приходят дети, молодежь. Хотелось бы, чтобы на такие мероприятия люди приходили в национальной одежде», – отметил поэт.

Встреча сопровождалась народными мелодиями. Среди участников торжественного митинга были гармонисты. В завершении мероприятия военный пенсионер, полковник, бывший танкист Анвар Гиниятуллин на баяне исполнил песню «Туган тел», которая считается неофициальным гимном татарского народа.

Юлай Низаев