Татарская общественность возложила цветы к мемориальной доске Шарифа Камала

Фото: © «Татар-информ», Салават Камалетдинов

К 140-летию со дня рождения писателя, драматурга, общественного деятеля Шарифа Камала представители татарской общественности возложили цветы к его мемориальной доске в Казани. На памятное мероприятие у дома, где жил Шариф Камал, пришли представители власти, писатели, деятели культуры и искусства. Музей – мемориальная квартира писателя на улице Островского (Дом татарской книги) является филиалом Национального музея Республики Татарстан.

«Февраль - богатый месяц для литературы, культуры. Имена Муса Джалиль, Ильгам Шакиров, Шариф Камал золотыми буквами вписаны в нашу культуру. Шариф Камал - один из основоположников социального реализма в татарской литературе начала ХХ века. Его драма «Козгыннар оясында» («В вороньем гнезде» - ред.) о шахтерах Донбасса - один из примеров этого направления. Он сам тоже работал шахтером», - рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Депутат Госсовета РТ, член Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Раиль Шамсутдинов напомнил, что Шариф Камал завоевал истинную любовь татарского народа.

«Мы его знаем как писателя, драматурга, переводчика. А когда он был молод, люди знали Шарифа абый как учителя, потому что в годы проживания в Оренбурге, Санкт-Петербурге он работал учителем. Как один из основоположников соцреализма в татарской литературе, он рассказал правду о жизни и труде простого народа. Как драматург, Шариф абый интересен современной молодежи», - сказал Раиль Шамсутдинов.

Мероприятия к 140-летию Шарифа Камала были продолжены литературно-музыкальным вечером «140 мгновений».

Автор: Зиля Мубаракшина