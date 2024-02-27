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Татарская общественность возложила цветы к мемориальной доске Шарифа Камала
К 140-летию со дня рождения писателя, драматурга, общественного деятеля Шарифа Камала представители татарской общественности возложили цветы к его мемориальной доске в Казани. На памятное мероприятие у дома, где жил Шариф Камал, пришли представители власти, писатели, деятели культуры и искусства. Музей – мемориальная квартира писателя на улице Островского (Дом татарской книги) является филиалом Национального музея Республики Татарстан.
«Февраль - богатый месяц для литературы, культуры. Имена Муса Джалиль, Ильгам Шакиров, Шариф Камал золотыми буквами вписаны в нашу культуру. Шариф Камал - один из основоположников социального реализма в татарской литературе начала ХХ века. Его драма «Козгыннар оясында» («В вороньем гнезде» - ред.) о шахтерах Донбасса - один из примеров этого направления. Он сам тоже работал шахтером», - рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
Депутат Госсовета РТ, член Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Раиль Шамсутдинов напомнил, что Шариф Камал завоевал истинную любовь татарского народа.
«Мы его знаем как писателя, драматурга, переводчика. А когда он был молод, люди знали Шарифа абый как учителя, потому что в годы проживания в Оренбурге, Санкт-Петербурге он работал учителем. Как один из основоположников соцреализма в татарской литературе, он рассказал правду о жизни и труде простого народа. Как драматург, Шариф абый интересен современной молодежи», - сказал Раиль Шамсутдинов.
Мероприятия к 140-летию Шарифа Камала были продолжены литературно-музыкальным вечером «140 мгновений».
Автор: Зиля Мубаракшина
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