Татарская общественность поздравила народного поэта Равиля Файзуллина с 80-летием

Фото: Зиля Мубаракшина, «Татар-информ»

В Татарской госфилармонии имени Габдуллы Тукая состоялся юбилейный вечер писателя, публициста, поэта, редактора Равиля Файзуллина. На вечере «Тагын килде язлар!..» («И снова весна!») народного поэта с 80-летием поздравили его коллеги по творческому цеху, видные деятели культуры, официальные лица республики.

«Мы очень счастливый народ. У нашего народа богатая культура. Самое большое достояние народа - это его талантливые, свободные личности. Желаю здоровья!», - поздравила Файзуллина министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Она также зачитала поздравление Первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

«Поздравляю Вас с 80-летним большим юбилеем. Бог дал вам огромную творческую энергию. Наше поколение выросло с вами, чувствуя, как молодой поэт Равиль Файзуллин перерождается в видного литературного деятеля, мудрого наставника. Вы стояли на страже интересов нашей нации, стали тем, кто пробудил самосознание татар. Вы писали, что человеком можете себя чувствовать лишь тогда, когда приносите пользу людям. Эти слова - напутствие молодому поколению. Примите наши поздравления и благодарность за Ваш труд во благо нашего народа», - говорится в поздравлении.

Руководитель управления национального образования министерства образования РТ Ильгиз Халиков поздравил виновника торжества от имени министра Ильсура Хадиуллина.

«Мы благодарны за ваш вклад в национальную культуру. Ваша активная позиция, советы достойны уважения. Молодое поколение на ваших стихах учится различать белое от черного, добро от зла. Своим примером даете нравственное воспитание. Желаю вам благополучия, творческих успехов. Пусть уважение нашего народа придаст вам сил, и ваши надежды оправдаются», - говорится в поздравлении.

Также Халиков вручил народному поэту нагрудной знак министерства образования и науки Татарстана «Почетный наставник».

«Нас собрала здесь любовь к поэзии Равиля Файзуллина. Его строки становятся крылатыми выражениями, они очень точно отражают твое душевное состояние. Это поэт с большой буквы! Нас также объединяет водная стихия - каждый год мы встречаемся на “Файзуллинском заплыве”», - напомнила зампредседателя Союза писателей РТ Ильсияр Ихсанова.

Еще на концерте выступили Госансамбль фольклорной музыки РТ, инструментальный ансамбль «Мирас», народный артист Татарстана Филюс Кагиров, заслуженные артисты Татарстана Айгуль Хайри, Ришат Ахмадуллин, Фаннур Мухаметзянов, а также лауреаты международных конкурсов Рустам Насибуллин, Азат и Алина Каримовы, Ильгиз Мухутдинов.

Большинство песен, прозвучавших на вечере, были написаны в творческом тандеме с художественным руководителем Госансамбля фольклорной музыки Татарстана, заслуженным артистом России, народным артистом РТ Айдаром Файзрахмановым.

Также на инструментальном ансамбле «Мирас» выступил писатель Рустам Рахматуллин, на рояле – народный артист Татарстана Роман Чуйнов, на виолончели – лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля Ильяс Камал.

Зиля Мубаракшина