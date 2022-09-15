Татарская общественность почтила память Карима Тинчурина

В день смерти татарского драматурга, актера и режиссера Карима Тинчурина представители театрального сообщества и татарской общественности побывали на Архангельском кладбище, где возложили цветы на месте захоронения Тинчурина. В казанском парке имени Тинчурина прошло литературно-музыкальное представление в память о репрессированном драматурге.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Карим ага родился 15 сентября, умер 15 ноября. Однажды на кладбище на наше памятное мероприятие прилетел белый голубь — кажется, Карим ага наблюдает за нами, наверняка он рад тому, что его помнят», — отметил в своем выступлении директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов.

Он напомнил, что Карим Тинчурин, как и Салих Сайдашев, стоял у истоков профессионального татарского театра, они являются основателями жанра музыкальная драма. «Прошло больше ста лет, но Карим Тинчурин актуален не только на сцене, но и в жизни», — подчеркнул Фанис Мусагитов.

Фанис Мусагитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов анонсировал открытие 89-го сезона театра спектаклем «Принцесса Турандот» в переводе Карима Тинчурина. «Это произведение считается достоянием всей европейской и мировой культуры. Итальянский писатель и драматург Карло Гоцци в средние века написал свое произведение, вдохновившись татарскими сказками», — сказал режиссер.

Туфан Имамутдинов также подчеркнул актуальность Тинчурина — произведения этого классического драматурга не стареют и не теряют своей ценности даже спустя столетие. «Этим и отличаются современная драматургия и классическая», — отметил он.

Туфан Имамутдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Народный артист Татарстана Нуретдин Назмиев еще в начале своей сценической карьеры сыграл главную роль в спектакле «Жар-птица» по пьесе Карима Тинчурина. «Я считаю, что Карим ага благословил меня. Сейчас в нашем театре поставлены четыре произведения этого выдающегося драматурга», — рассказал артист.

Нуретдин Назмиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На Архангельском кладбище участники памятного мероприятия возложили цветы к могиле, где похоронены жертвы репрессий (в том числе и Карим Тинчурин). Была прочитана молитва над могилой.

Позже в парке Тинчурина татарская общественность возложила цветы к бюсту драматурга, был организован памятный концерт. Прозвучали стихи о Тинчурине, также был сыгран отрывок из известного спектакля «Угасшие звезды». В памятном вечере приняли участие артисты театра Ирек Хафизов, Гульчачак Хафизова, Резеда Салахова, Резеда Тухватуллина, Булат Зиннатуллин, Ильнур Байназаров и другие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями министерства культуры РТ Айрат Файзрахманов приветствовал участников мероприятия от имени министра культуры РТ Ирады Аюповой. «Карим Тинчурин — выдающаяся личность, автор бессмертных произведений. Своим творчеством еще при жизни возвел себе нетленный памятник. Возложение цветов к его бюсту становится красивой традицией. Театр год за годом с огромным почтением вспоминает Карима ага», — сказал в своем выступлении Айрат Файзрахманов.