Татарская общественность почтила память Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой

Фото: © «Татар-информ», Абдул Фархан

Татарская государственная филармония организовала посещение могил легендарных артистов татарской эстрады Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой. Представители коллектива филармонии, ветераны сцены, артисты, а также представители мусульманского духовенства почтили память выдающихся исполнителей, возложили цветы на их могилы.

Ведущий мероприятия народный артист РТ Фердинанд Салахов напомнил, что Альфия Авзалова была заботливой к своим коллегам, помогала им.

«Альфия апа любила жизнь, любила людей, любила искусство. В 60 лет она говорила - буду петь до семидесяти. Но не бросила сцену даже в этом возрасте. После ухода этих гигантов - Альфии апа и Ильгам абый, планка стала ниже. Но радует, что их наследие, оставленные ими песни достойны дополнить мировую фонотеку и представить культуру татарского народа», - сказал Фердинанд Салахов.

Он также подчеркнул, что имена Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой известны всем татарам во всем мире.

Директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Кадим Нуруллин напомнил, что легендарный Ильгам Шакиров ушел из жизни пять лет назад.

«Ильгам абый ушел в возрасте 83 лет. Их имена в наших сердцах находятся рядом. Они всегда были вместе, любили друг друга. Это личности, вокруг которых сплачивается нация. Пока есть они, народ живет, есть гордость за свою нацию. Пусть душа Ильгама абый, душа Альфии апа возрадуются от наших молитв и добрых воспоминаний», - пожелал Кадим Нуруллин.

«Наши молитвы питают дух покойных. Пусть их места будут в раю, пусть они будут довольны нами», - такими словами начал молитву имам-хатиб мечети “Аль-Маджани” Мансур хазрат Джалялетдин. Он также прочитал аяты из Корана.

В мероприятии также приняли участие заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана Лидия Ахметова, народный артист Татарстана Джавит Шакиров.

Заслуженная артистка Татарстана Зайтуна Яруллина поделилась воспоминаниями о гастролях в Среднюю Азию в одной концертной группе с Ильгамом Шакировым.

«Я не умела говорить по-татарски. В Ташкент ехали три дня на поезде. За три дня выучила три стихотворения. Ильгам абый меня выпустил на сцену. На трехчасовом концерте выступила всего три минуты и уже была готова убежать со сцены - во время поклона Ильгам абый меня остановил. “Почему уходишь?” - “Боюсь”. “Умри, на сцене умри” - сказал он мне и начал петь. Мой первый концерт начался с Ильгама абый Шакирова», – рассказала артистка.

Ильгам Гильмутдинович Шакиров родился 15 февраля 1935 года в селе Новый Буляк Ворошиловского района ТАССР (ныне Тукаевский район РТ). Художественный руководитель Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая (1992-2012). Народный артист ТАССР (1969), Каракалпакской АССР (1981), РСФСР (1983), лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая (1970). Умер 16 января 2019 года в Казани в возрасте 83 лет.

Альфия Авзаловна Авзалова родилась 15 января 1933 года в селе Актаныш. Народная артистка ТАССР (1970), заслуженная артистка РСФСР (1983). Лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая (1992). За популяризацию песен народов мира награждена почетной грамотой Советского комитета защиты мира «За активную деятельность по укреплению мира между народами» (1960 год). Дважды обладатель Ордена Трудового Красного знамени. Умерла 25 июня 2017 года в возрасте 84 лет.

Зиля Мубаракшина