Татарская общественность: Нет другой фигуры такой величины, как Гаяз Исхаки

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

К 70-летию со дня смерти видного татарского писателя, публициста, журналиста, общественного и политического деятеля Гаяза Исхаки в родном для него Чистопольском районе Татарстана провели заседание круглого стола. Мероприятие было организовано в исламском центре — Чистопольском мухтасибате ДУМ РТ. В круглом столе «Вестник возрождения — традиции и современность» приняли участие татарские писатели во главе с председателем Союза писателей РТ Ркаилом Зайдуллой, общественные деятели, журналисты. Также в Исламском центре была организована выставка, посвященная жизни и творчеству Гаяза Исхаки.

«Мы рады видеть вас на Чистопольской земле! Надеемся, что после этой встречи у нас будет намечен план дальнейших действий. Здесь мы хотели показать, что было сделано после встречи 2018 года. Были люди, кто духовно поддерживал, продвигал эту работу. Большая поддержка была со стороны Чистопольского мухтасибата. Вся эта деятельность направлена на сохранение и развитие нашей религии, нации», — рассказал руководитель аппарата Совета Чистопольского района Равиль Мазгутов. Он также заявил о планах возродить и популяризировать «Чтения памяти Гаяза Исхаки».

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Ркаил Зайдулла напомнил, что до революции Чистополь был центром татарской культуры. «Мы приехали сюда, чтобы пройти по следам Гаяза Исхаки, узнать, насколько сохранились они на этой земле. Чтобы сохранить нашу национальную самобытность, нам необходимо знать наш язык, религию, культуру. Гаяз Исхаки по величине стоит рядом с Тукаем, а по общественной и политической деятельности еще выше. Исхаки никогда не отступает от татарской идеи. В первую очередь мы, читая его наследие, должны получать урок», — сказал Зайдулла, также напомнив, что в те годы, когда даже имя Гаяза Исхаки было под запретом, исследовательница Лена Гайнанова стала инициатором издания многотомника писателя.

Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов поприветствовал гостей от имени председателя Национального совета «Милли шура» ВКТ — вице-премьера Татарстана Василя Шайхразиева. «В Чистопольском районе, мухтасибате религиозная деятельность ведется вместе с работой в сфере развития национальной культуры, языка, и это можно назвать примером для многих коллег. Хотя в Чистополе численность татар не такая большая, но есть инфраструктура, которую построила сама нация. Это пять мечетей, Исламский центр и другое. В основанных нашими соплеменниками мечетях и нация должна сохраниться. Если религия и национальность не будут разделены, то надежда на будущее у нас есть», — сказал Шарипов.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

«Чистополь — это колыбель, в которой родились самые известные в татарском мире представители национальной интеллигенции. Во времена Булгара здесь тоже стоял город (Джукетау — прим. Т-и). Гаяза Исхаки нельзя назвать просто писателем. Какие бы страдания, трудности и боль не были в татарской душе, он всё переложил на свои плечи. Десятки наших деятелей были вынуждены уехать жить в Турцию, служить Турции. А Гаяз Исхаки, куда бы он ни поехал, всегда думал о татарах, встречался с татарами, заботился о будущем нашей нации. Гаяз Исхаки должен был бы стать самым дорогим сыном нации», — заметил лауреат премии Габдуллы Тукая, писатель Ринат Мухаммадиев.

Литературовед, профессор Казанского федерального университета Хатип Миннегулов уверен, что нет другой фигуры такой величины, как Гаяз Исхаки. «Вся его жизнь, вся его борьба были посвящены своей нации. Он горячо заявлял: „Я родился татарином, боролся за счастье татар и умру татарином”. У властей есть некоторое опасение в отношении Гаяза Исхаки. Мы еще не поднялись до такого уровня, чтобы понимать его», — констатировал ученый.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, лауреат премии имени Гаяза Исхаки Лена Гайнанова отметила, что создание музея Гаяза Исхаки, возвращение его произведений были осуществлены не государством, а силами энтузиастов.

«Если строить наполеоновские планы, можно их реализовать. В 1993 году мы организовали выставку к 115-летию Исхаки. Мы ее открыли как музей. После этого у нас получилось сделать многое», — пояснила исследовательница.

Фото: © Зиля Мубаракшина / «Татар-информ»

Организаторами круглого стола и выставки к 70-летию со дня смерти Гаяза Исхаки стали Союз писателей Татарстана, Чистопольский район РТ, Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник и Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.