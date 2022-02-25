Татарская музыка и российские мастера сцены: Госоркестр РТ выступил на фестивале в Дубае

Четыре дня было отведено Госоркестру Татарстана на выступления в рамках фестиваля Symphonic Middle East в Дубае. О том, как восприняли национальное академическое наследие в исполнении российских музыкантов в Объединенных Арабских Эмиратах, – в обзоре ИА «Татар-информ».

Четыре дня было отведено Госоркестру Татарстана на выступления в рамках фестиваля Symphonic Middle East в Дубае

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского впервые получил приглашение выступить в Дубайской опере, а также на знаменитой концертной площадке Театра в Mall of the Emirates в рамках фестиваля Symphonic Middle East 2022.

«Вдохновение из Казани»

Организованный CMDI Group и SAMIT Event Group при поддержке Европейского фонда поддержки культуры (EUFSC) первый вечер фестиваля вместе с ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского был обозначен как «Вдохновение из Казани».

Солистом в этой программе стал лауреат международных конкурсов, обладатель первой премии и золотой медали XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин.

Сладковский и Госоркестр РТ представили захватывающую программу. Она была открыта «Симфоническими танцами» председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Татарстана, народного артиста России и РТ Рашида Калимуллина.

Первый вечер фестиваля вместе с ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского был обозначен как «Вдохновение из Казани» Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«Я невероятно горд, что в Татарстане существует наш симфонический оркестр – достояние нашей республики, способное за кратчайшие сроки поднимать сложнейшие программы и демонстрировать их на высочайшем уровне и за пределами Татарстана. Доверяю нашему коллективу всецело и рад, что мои сочинения в надежных руках», – поделился Калимуллин.

Еще одним открытием вечера стала «Вердиана» современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора, аранжированная для скрипки. Первоначально написанная для кларнета и оркестра фантазия еще в 2015 году, «Вердиана» представляет собой уникальное произведение, в котором переплетены аллюзии и интертекстуальные отсылки ко многим знаменитым операм Джузеппе Верди.

Вечер завершился исполнением Симфонии № 1 Чайковского – самого раннего заметного произведения из наследия знаменитого композитора. «Зимние грезы» в жарком Дубае стали для публики неким погружением в неповторимую атмосферу зимней русской природы.

«Современная виолончель»

Если первый фестивальный вечер представил современные чаяния татарстанских композиторов, то второй – жемчужины национального наследия. Вечер начался с сюиты из всемирно известного балета «Шурале» видного татарского композитора, основоположника национального балета Фарида Яруллина.

Второй вечер начался с сюиты из всемирно известного балета «Шурале» видного татарского композитора, основоположника национального балета Фарида Яруллина Фото: пресс-служба ГАСО РТ

В этой программе к татарстанскому коллективу на сцене присоединился лауреат международных конкурсов немецкий виолончелист Клаудио Бохоркес. В совместном творчестве они представили публике Концерт для виолончели с оркестром Алексея Шора. Его музыка в среде «сложных» композиций современных коллег отличается легкостью и логичностью, со множеством остроумных музыкальных находок и выразительными комбинациями, что с лихвой отразилось в его концерте. Играть или слушать музыку Шора, по признанию мастеров музыкальной среды, – редкое удовольствие.

Программа завершилась Второй симфонией Чайковского – быть может, уступающей Первой по внутренней цельности и эмоциональной непосредственности выражения, но являющейся значительным шагом вперед в смысле владения композитором оркестровой фактурой и формой. Насыщенная фольклорной мелодикой (в трех частях симфонии использованы подлинные народные темы), она стала едва ли не гвоздем программы вечера.

«Привет из России»

Третий вечер Symphonic Middle East 2022 с ГАСО РТ стал одним из самых насыщенных. Он представил публике произведения трех поколений татарских композиторов. В этот вечер прозвучал «Восточный балет» Салиха Сайдашева – основоположника татарской профессиональной музыки, объединившего опыт первых народных татарских композиторов и их многовековые традиции.

Также для гостей фестиваля прозвучала «Праздничная увертюра» выдающегося дирижера XX века Фуата Мансурова, в которой использована тема Второй симфонии народного артиста СССР, основателя Казанской консерватории Назиба Жиганова.

Финальный вечер фестиваля подарил гостям жемчужины мировой классической музыки Фото: пресс-служба ГАСО РТ

Самое молодое поколение национальной композиторской школы было представлено заслуженным деятелем искусств РТ, лауреатом премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, членом Союза композиторов России и Татарстана Эльмиром Низамовым и его сочинением – праздничной увертюрой «Нардуган».

Также в этот вечер прозвучал Концерт для скрипки с оркестром «Фантазмы» Алексея Шора в исполнении ГАСО РТ и лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста России Никиты Борисоглебского. Завершена программа была Четвертой симфонией Чайковского.

Финальный вечер фестиваля подарил гостям жемчужины мировой классической музыки – Концерт №2 для фортепиано с оркестром величайшего русского композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Фортепианную партию взял на себя выдающийся пианист, народный артист России Денис Мацуев. Программа завершилась Пятой симфонией Петра Чайковского.

Несомненно, четырехдневная концертная программа, которую представил ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского, стала по-настоящему уникальной, сочетающей величественность традиций и искусность современности.