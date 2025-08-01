Татарская мода на подиуме: «Патша Бикэ» — в числе главных героев Volga Fashion Show

9 августа Казань примет Volga Fashion Show — крупнейшее модное событие региона, которое соберет на одной площадке 28 дизайнеров из 12 городов России. В числе участников — четыре казанских бренда, а также «Патша Бикэ», известный своей авторской трактовкой национального стиля и признанной аудиторией среди женщин, играющих заметную роль в общественной, политической и деловой жизни Татарстана.

Фото: пресс-служба Volga Fashion Week

«Патша Бикэ» — это больше чем одежда. Это переосмысленная татарская эстетика, в которой сочетаются традиции, сдержанная женственность, функциональность и следование модным тенденциям. В коллекции — уникальные накидки, сшитые из тканей с авторскими принтами, разработанными специально для бренда на основе татарских национальных узоров. Эти изделия уже стали знаковыми: на казанском Сабантуе их выбирали для выхода представительницы власти, бизнеса и общественных организаций.

«Смыслом бренда “Патша Бикэ” для меня всегда было не просто создание одежды, а сохранение культурного кода татарского народа. В каждом силуэте — уважение к традициям, в каждой детали — достоинство и сдержанная сила женщины, которая помнит, откуда она родом и кем она является. Патша-бике — это воплощение женской силы, элегантности и исторического величия. Бренд вдохновлен легендарной царицей Сююмбике — последней правительницей Казанского ханства, чей образ символизирует мудрость, благородство и непоколебимый дух», — говорит основательница бренда Алия Жаворонкова.

Фото: пресс-служба Volga Fashion Week

Volga Fashion Show — это федеральная модная платформа, с которой работают дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Сочи, Самары, Краснодара и других городов. В этом году шоу станет крупнейшим в истории проекта и важным шагом для локальных брендов, которые готовы заявить о себе в масштабах страны.

10 августа на площадке IT-парка имени Башира Рамеева — стратегического партнера проекта — пройдет деловая программа Volga Fashion Business Day. Участников ждут панельные дискуссии с экспертами в сфере PR, инвестиций, личного бренда и модного бизнеса. Это событие станет точкой притяжения для дизайнеров, предпринимателей и специалистов индустрии.

Фото: пресс-служба Volga Fashion Week

Даты:

9 августа — дефиле, pop-up-маркет, фотозоны (Ак Барс Арена, Казань)

10 августа — деловая программа (It-парк им. Б.Рамеева) Билеты можно приобрести на сайте: volga-fashion.ru

Реклама. ИП Благовская С.Н.