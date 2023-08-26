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Татарская кухня вошла в топ-5 популярных среди жителей России
Татарская национальная кухня вошла в топ-10 самых популярных среди жителей России. Опрос провел сервис путешествий tutu.
На первом месте в списке любимых национальных кухонь, существующих в регионах страны, оказалась казказская.
«Большинство россиян (43%) предпочитают кавказскую кухню, среди любимых блюд: шашлык, люля-кебаб, долма, плов, осетинские пироги, хинкали», — говорится в исследовании.
Татарская кухня занимается четвертое место — за нее проголосовали 7% респондентов. Среди любимых блюд — чак-чак, эчпочмак, суп-лаша токмач, кыстыбый, конина.
Также россиянам нравится донская (борщ, сало, вареники), сибирская (сугудай, северная каша, омуль), уральская (пельмени, озерник, уха, груздянка, шаньга) и др.
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