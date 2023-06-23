«Татарская кухня и выставка костюмов»: в подмосковном Пушкино 25 июня пройдет Сабантуй

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино Московской области в воскресенье, 25 июня, пройдет главный татарский народный праздник — Сабантуй. В программе — ярмарка национальной кухни, выставка традиционных татарских костюмов и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает подмосковный Татарский культурно-просветительский центр.

Отмечается, что в соответствии с лучшими традициями праздника будут организованы конкурсы, состязания и активности на свежем воздухе. Также гостей порадуют мастер-классами, интеллектуальными викторинами и, конечно, большой концертной программой с татарскими песнями и танцами.

Мероприятие пройдет по адресу: Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а с 11.00 до 15.00. Официальное открытие начнется в 12.00. Вход свободный.

Московский областной Татарский культурно-просветительский центр во главе с председателем — имам-хатыбом местной религиозной организации мусульман Пушкинского района Рамилем хазратом Фасхутдиновым ежегодно организует в Пушкино не только летний праздник плуга, но и «зимний» Сабантуй.