Татарская государственная филармония им. Г.Тукая открывает новый сезон

Новый, 84-й сезон Татарской государственной филармонии имени Г.Тукая откроется 23 сентября программой «Киношлягеры Андрея Петрова» государственного оркестра народных инструментов под руководством Анатолия Шутикова. В программе участвуют дважды лауреат премии «Золотая маска» Манана Гоготидзе, заслуженный артист Татарстана Альберт Джалилев, концерт ведет Евгений Завьялов.

Как рассказала на конференции в «Татар-информ» руководитель отдела по работе со зрителями Светлана Чернова, в новом сезоне филармония продолжит курсы лекций по истории музыки. «В прошлом сезоне мы ознакомили зрителя с эпохой барокко, в этом году расскажем об эпохе романтизма. В проект приглашены связанные с этим направлением музыканты», — сказала она.

В октябре стартует цикл концертов в рамках ежегодного международного фестиваля «Джазовая Казань». «Фестиваль — гордость республики. Он никого не оставит равнодушным. Начинаем 9 октября», — рассказал художественный руководитель Филармонического джазового оркестра Сергей Васильев.

8 октября в 18:30 на концерте «Jazz Power» с филармоническим джазовым оркестром РТ выступает Сергей Жилин. 15 сентября в 18:30 в программе «В джазе новые имена» выступят молодые и новые музыканты. 19 октября в 18:30 с концертом «Newborn» выступят Вадим Эйленкринг и коллектив Eilenkrig Crew.

Художественный руководитель татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Айдар Файзрахманов ознакомил с программой Фольклорного ансамбля. «Ансамбль будет выступать с лауреатами конкурса „Татар сүзе“, артистами театра по районам Татарстана. Также продолжается стартовавший в прошлом году поэтический проект „Галиҗанәп шагыйрь“. 4 октября пройдет творческий вечер Сажиды Сулеймановой, 4 декабря — Ильдара Юзеева», — рассказал он.