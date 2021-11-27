Татарская филармония познакомит слушателей с музыкой эпохи романтизма

В Татарской государственной Филармонии имени Тукая запустят серию концертов «Музыка эпох. Романтизм». Старт абонемента ознаменует фортепианный дуэт Aventure Piano Duo в лице лауреатов международных конкурсов Ады Горбуновой и Виталия Гаврука из Москвы.

Концертная программа дуэта вобрала сочинения ряда самых ярких композиторов — представителей эпохи романтизма. В этот музыкальный вечер прозвучат произведения Петра Чайковского, Феликса Мендельсона, Сезара Франка, Иоганнеса Брамса, Ференца Листа и Антонина Дворжака.

Чтобы еще глубже погрузиться в атмосферу эпохи, для желающих за пятьдесят минут до начала концерта проведет бесплатную лекцию руководитель отдела работы со слушателями Татарской филармонии, автор и ведущая проекта «Школа филармонического слушателя» и музыкальной гостиной «История человечества в звуках» Светлана Черных.

«Просветительская лекция представляет собой небольшой экскурс в мир музыки эпохи романтизма. Придя в зал после лекции, вы сможете лучше понять музыкальный язык, который использовали композиторы. Лекция будет интересна как школьникам и молодежи, так и старшему поколению, так как беседа проходит в интерактивной форме», — рассказала Черных.

Концерт пройдет 1 декабря в 18.30. Билеты доступны по программе «Пушкинская карта».