Татарская филармония откроет сезон концертом киношлягеров советского кино

Новый 84-й сезон Татарской государственной филармонии имени Тукая откроет концерт «Киношлягеры Андрея Петрова» из цикла масштабного культурного проекта – XI Всероссийский фестиваль Андрея Петрова. Фестиваль пройдет в десяти городах России, и Казань попала в их число.

Андрей Петров стал автором музыки более чем к 70 отечественным фильмам. Особенно популярными и узнаваемыми зрителями многие годы спустя оказались произведения композитора из фильмов Эльдара Рязанова и Георгия Данелии.

В открывающем 23 сентября новый сезон концерте прозвучат песни и инструментальная музыка из фильмов «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Белый бим - черное ухо», «Человек-амфибия», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс» и др.

Гостьей Казани и солисткой концерта в этот вечер станет дважды обладательница Национальной театральной премии «Золотая маска» Манана Гогитидзе (Санкт-Петербург), ее партнером по соло-вокалу – заслуженный артист Татарстана, оперный и эстрадно-классический певец, победитель шоу «Живой звук» и участник шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1» Альберт Жалилов. Музыка Андрея Петрова будет звучать в исполнении Государственного оркестра народных инструментов РТ под руководством художественного руководителя и дирижера Народного артиста России, профессора Анатолия Шутикова.