«Татарская энциклопедия сейчас не способна помочь татарской Википедии»

Сегодня татароязычной версии Википедии исполняется 19 лет. Специально к этой дате проект «Миллиард.Татар» приурочил круглый стол с участием местных ученых и волонтеров ресурса. О «войне правок» и проблеме объективности статей – читайте в нашем материале.

Бахтияр Измайлов: «При написании статьи ты сталкиваешься с тем, что практически каждая твоя фраза должна быть подтверждена ссылками» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В плане ресурсов мы объективно проигрываем башкирским авторам Википедии»

Встреча, посвященная татарам и Татарстану в Википедии, прошла накануне на площадке Института истории им. Ш. Марджани. Началась она с обсуждения комплексной проблемы – объективности и «войны правок».

«Написание статей, их публикация – технически сложная задача. Чтобы начать заниматься Википедией, надо получить базовые навыки того, как эту информацию правильно вносить. Для людей это что-то из разряда доски, на которой можно прийти и что угодно написать. Но при написании статьи ты сталкиваешься с тем, что практически каждая твоя фраза должна быть подтверждена ссылками», - выступил старший научный сотрудник Института, кандидат исторических наук Бахтияр Измайлов.

Эту мысль дополнил кандидат исторических наук, заведующий отделом историко-культурного наследия народов РТ Института Айдар Ногманов. По его словам, при всех плюсах Википедии, ей не хватает фундаментальности, а еще один минус – ее анонимность.

«Также ссылки на источники бывают очень сомнительными, неавторитетными в научной среде. Помимо этого, можно увидеть политизацию некоторых статей, необъективность. Из этого и рождаются энциклопедические «войны», - считает Ногманов. - В конечном итоге выигрывает тот, у кого больший человеческий ресурс – команды, которые сидят и постоянно отслеживают статьи. У нас был период, когда мы активно работали в этом направлении, но всегда все свое время этому посвящать не получается. К сожалению, мы в плане ресурсов объективно проигрываем башкирским авторам. У них видно, что постоянно сидят одни и те же люди и занимаются только этим. В итоге получается, будто бы правда – за ними».

По словам Айдара Ногманова, при всех плюсах Википедии, ей не хватает фундаментальности, а еще один минус – ее анонимность Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Напомним, в прошлом году активно обсуждалась тема «войны правок» в Википедии. Тогда активистам из Башкирии приписывали правки статей, посвященных татарским темам.

«Есть наглядный пример нечестной борьбы: когда мы начали вписывать населенные пункты востока Татарстана в Википедию, статьи вообще не были заполнены. Годами они никому не были нужны. И вот мы только написали, опубликовали, проходит 10-20 минут, и появляется башкирская правка с включением Салавата Хамидуллина и других источников. Иногда они полностью скашивали наш текст», - вспоминает научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов РТ Института истории им. Марджани Сайрус Хамидуллин.

«Войны правок» никогда не закончатся»

Участники обсуждения отмечают, что в статье может быть указан вполне заслуживающий доверия источник, вся проблема – в интерпретации. На этом фоне и возникают «войны правок». По словам участника движения Викимедиа из Татарстана Фархада Фаткуллина, эти «войны» никогда не закончатся. При этом, есть инструменты, позволяющие снять некоторые проблемы – к примеру, проблему отслеживания правок в конкретных статьях.

«Также отмечу, что наши коллеги из русскоязычной Википедии будут рады, если будет появляться больше волонтеров, которые пишут про Татарстан и историю татар. В этом случае те, кто читает русскоязычный раздел, будут получать более объективную и богатую историю, - заявил Фаткуллин. – Также мы будем рады, если кто-нибудь из здесь присутствующих или тех, кто прочитает про нашу сегодняшнюю встречу, захотят активнее знакомиться с татароязычной Википедией, и править в ней».

Фархад Фаткуллин: «Татарская энциклопедия неспособна помочь татарской Википедии, пока ее не переведут на свободную лицензию» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Назарбаев казахстанскую энциклопедию указом перевел на свободную лицензию»

Еще одна проблема статей, посвященных татарам и Татарстану, заключается в ограниченном количестве источников, на которые, напомним, необходимо ссылаться.

«Даже по темам, которые касаются нашего Института, - Казанское ханство, Золотая Орда, этногенез татар. Ссылок на наши труды, на труды татарстанских ученых – очень мало», - констатирует Бахтияр Измайлов.

При этом, как отмечает делегат татарской Википедии, участник международных вики-мероприятий Ильнур Габидуллин, у башкир есть очень много источников в открытом доступе. Та же Башкирская энциклопедия вся есть в интернете и постоянно обновляется.

«Татарская энциклопедия неспособна помочь татарской Википедии, пока ее не переведут на свободную лицензию. Для примера: Нурсултан Назарбаев свою казахстанскую энциклопедию указом перевел на свободную лицензию. То есть, из нее можно брать что угодно, свободно размещать и никаких юридических претензий к вам не будет. После этого казахстанский сегмент дополнился очень уважаемыми материалами. С Татарской энциклопедией так сделать нельзя: сейчас приходится переписывать весь текст так, чтобы не было никаких намеков на заимствование. В противном случае суд вас обяжет выплачивать миллионные штрафы», - рассказывает Фархад Фаткуллин.

Эксперт также призвал татароязычное сообщество – научное, культурное – держать все свои знания не только в книгах, но и выкладывать их в интернет, пусть и не под свободной лицензией.

Радик Салихов: «Надо не только на специализированных сайтах выкладывать, поскольку в таком формате непросто информация ищется, в поисковике она практически не появляется» Фото: © «Татар-информ»

«Вся литература, которую мы издаем, фактически находится в открытом доступе, - сообщил директор Института истории им. Марджани, доктор исторических наук Радик Салихов. – Единственное, надо не только на специализированных сайтах выкладывать это, поскольку в таком формате непросто информация ищется, в поисковике она практически не появляется».

В то же время, полный перевод сайта Института на свободную лицензию – довольно непростая задача из-за юридических требований. Дело в том, что некоторые работы создаются не только местными сотрудниками, а права авторов – очень серьезный вопрос.

«Все наши татарстанские проблемы с популяризацией контента можно было бы решить, если бы у нас либо на уровне правительства РФ, либо на уровне президента Татарстана было бы принято решение о том, что все, что финансируется из бюджетных средств, должно публиковаться под свободной лицензией. Тогда ответственность с вас снимается, и ваши тексты и фото можно было бы свободно использовать, как это происходит, к примеру, с NASA», - подсказал решение Фархад Фаткуллин.

Фото на анонсе: © Рамиль Гали / «Татар-информ»