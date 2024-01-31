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Татарская борьба корэш включена в игры БРИКС в Казани
Татарская национальная борьба корэш включена в программу состязаний игр БРИКС, которые пройдут 12-24 июня в Казани. Об этом на пресс-конференции в “Татар-информе” рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.
«У нас появилась возможность популяризировать татарскую борьбу корэш - мы смогли его включить в игры БРИКС. О нашем национальном виде спорта узнают в мире. Считаю это решение очень важным и нужным, ответственным», – сказал Шайхутдинов.
На играх БРИКС выступят лучшие спортсмены после отборочных соревнований. Будет сформирована сборная России. «Нельзя пройти просто потому, что ты живешь в Татарстане, что ты местный батыр», – пояснил Халил Шайхутдинов.
Энже Габдуллина
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