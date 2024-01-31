Татарская борьба корэш включена в игры БРИКС в Казани

Халил Шайхутдинов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарская национальная борьба корэш включена в программу состязаний игр БРИКС, которые пройдут 12-24 июня в Казани. Об этом на пресс-конференции в “Татар-информе” рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«У нас появилась возможность популяризировать татарскую борьбу корэш - мы смогли его включить в игры БРИКС. О нашем национальном виде спорта узнают в мире. Считаю это решение очень важным и нужным, ответственным», – сказал Шайхутдинов.

На играх БРИКС выступят лучшие спортсмены после отборочных соревнований. Будет сформирована сборная России. «Нельзя пройти просто потому, что ты живешь в Татарстане, что ты местный батыр», – пояснил Халил Шайхутдинов.

Энже Габдуллина