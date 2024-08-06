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Татаро-башкирский центр «Идель» в Алмате рискует лишиться здания
В Алмате (Казахстан) прошел круглый стол на тему лишения законно занимаемого помещения ОО «Татаро-башкирский общественно-культурный центр «Идел». Инициатором изъятия выступил прокурор Медеуского района города.
У здания есть частный собственник – бизнесмен и меценат Рашид Гизатулин. Предприниматель безвозмездно сдает в аренду помещение ТБОКЦ «Идел» и организации по трудоустройству людей с ограниченными возможностями «Asar Union», сообщает «Миллиард татар».
Весной 2024-го прокуратура Медеуского района города Алматы подала иск в суд, чтобы попытаться изъять здание. Причина якобы в том, что первый владелец незаконно продал строение. Однако Гизатулин является четвертым владельцем, и покупал объект по закону.
На собрании обсудили причины и целесообразность изъятия здания, выслушав всех участников конфликта. Среди спикеров были адвокат Рашида Гизатулина, зампрокурора Медеуского района города Алматы, депутаты Маслихата города Алматы, руководитель «Asar Union», руководитель центра «Идел» и другие.
Также вопросы прокурорам задали представители общественности.
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