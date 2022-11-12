Татаро-башкирский центр «Дуслык» Таджикистана отпраздновал свое 30-летие

В Душанбе состоялось празднование 30-летия со дня образования Татаро-башкирского национально-культурного центра «Дуслык» в Таджикистане, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в этой стране.

Во встрече приняли участие соотечественники — представители татаро-башкирской общины, участники проекта «Российский учитель за рубежом». Почетными гостями мероприятия стали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Таджикистане Семен Григорьев и руководитель представительства Россотрудничества в Таджикистане Иван Иванов.

Обращаясь к собравшимся, Григорьев и Иванов отметили значимую роль общества «Дуслык» в деле консолидации российских соотечественников, его работу по сохранению культуры и обычаев татарского и башкирского народов, а также по воспитанию подрастающего поколения в лучших традициях бережного отношения к родному языку.

Фото: пресс-служба представительства Россотрудничества в Таджикистане

Кроме того, был отмечен интерес таджикистанских абитуриентов к обучению в вузах Казани и Уфы в рамках квотной кампании Россотрудничества.

В ходе торжества было зачитано поздравление вице-премьера Татарстана, председателя Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Специально для празднования юбилея общества «Дуслык» в Душанбе прилетели артисты из Казани — заслуженная артистка РТ Гульшат Имамиева и лауреат международных конкурсов и фестивалей Рустам Егоров.

На сегодняшний день в Татаро-башкирском центре «Дуслык» в Таджикистане состоят около 900 человек.