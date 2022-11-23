Московскому зрителю представили фильм по рассказу татарского писателя Ибрагимова
Накануне в московском Доме кино прошел премьерный показ фильма казахстано-татарстанского производства «Тарлан», снятого по мотивам рассказа татарского писателя Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Сюжет рассказывает о крепкой дружбе деревенского мальчика по имени Закир и его верного коня Тарлана.
Представить картину зрителю приехали директор киностудии, продюссер Миляуша Айтуганова, режиссер Юлия Захарова, исполнитель главной роли, молодой казахстанский актер Бекежан Маясаров, заслуженная артистка РТ Алсу Абульханова.
«Мне невероятно радостно, что Татарстан и „Татаркино“ не оставляют нас своим вниманием, и лучшие фильмы, снятые там, не просто показываются у нас, а организовываются премьерные показы, ведь людей разных народов разных вероисповеданий объединяет творчество, сила кино», – отметила директор центрального дома кинематографа Екатерина Головня перед началом показа.
В мероприятии также принял участие заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин. Он обратил внимание на то, что фильм – качественный продукт, за которым стоит огромная работа Татарстана и Казахстана. Кинокартина была выпущена на татарском, русском и казахстанском языках. Столичным зрителям показали татарскую версию с русскими субтитрами.
«Сначала казахстанская компания „Алмапикчерс“ получила субсидию на съемки, в Казахстане они проводились на средства от этого гранта, а после Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал съемки фильма и выделил такую же сумму на съемки в РТ. Таким образом, финансирование поделилось 50 на 50», – рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
По ее словам, большая часть времени ушла на съемки в Казахстане. Там команда киностудии и актеры провели 28 дней, затем отправились в Татарстан, где в течение 8 дней снимались самые сложные из сцен – скачки и Сабантуй. Для съемок конной езды, которая является ключевым моментом фильма, потребовалось огромное количество профессиональной современной аппаратуры и серьезная подготовка.
Также в фильме принимали участие специально обученные лошади, некоторые из которых принимали участие в фильме «Мулан» от киностудии Disney. Съемки выпали на пандемию коронавируса и местами проходили почти в экстремальных условиях.
«Наш режиссер поехала в Казахстан сухопутным путем, потому что авиарейсы были тогда запрещены. Она долго добиралась до Алматы с большим чемоданом с костюмами», – вспоминает директор киностудии.
Исполнитель главной роли Закира – Бекежан Маясаров признался, что для съемок специально научился кататься на лошадях.
«Мы к этому фильму готовились полтора года где-то. Я с нуля учился скакать, специально занимался с каскадерской группой, специально ездил к ним в специальный лагерь», – поделился он.
А вот заслуженной артистке РТ Алсу Абульхановой долго вживаться в роль матери Закира не пришлось, ведь она сама мать двух сыновей.
«Но я бы хотела сказать, что для меня это большая гордость и опыт. Классику Галимджана Ибрагимова проходят дети в школе. Это отличный семейный фильм, который можно прийти, посмотреть всем вместе. Теперь это произведение экранизировано, и дети также смогут увидеть его в кино», – сказала она.
На столичную публику фильм произвел сильное впечатление. Некоторые плакали, а после финальных титров аплодисменты долго не затихали. Всем не терпелось задать съемочной группе свои вопросы.
Режиссер Юлия Захарова подчеркнула, что концовка в произведении Ибрагимова достаточно жестокая. В фильме же она была сделана более метафоричной, чтобы оставить пищу для размышлений.
Одна из зрительниц сравнила кинокартину с изящной татарской вышивкой, в которую нужно внимательно вглядываться, чтобы в полной мере проникнуться ее красотой.
В массовый прокат фильм выйдет 1 декабря.