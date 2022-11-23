Московскому зрителю представили фильм по рассказу татарского писателя Ибрагимова

Накануне в московском Доме кино прошел премьерный показ фильма казахстано-татарстанского производства «Тарлан», снятого по мотивам рассказа татарского писателя Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Сюжет рассказывает о крепкой дружбе деревенского мальчика по имени Закир и его верного коня Тарлана.

Представить картину зрителю приехали директор киностудии, продюссер Миляуша Айтуганова, режиссер Юлия Захарова, исполнитель главной роли, молодой казахстанский актер Бекежан Маясаров, заслуженная артистка РТ Алсу Абульханова.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Мне невероятно радостно, что Татарстан и „Татаркино“ не оставляют нас своим вниманием, и лучшие фильмы, снятые там, не просто показываются у нас, а организовываются премьерные показы, ведь людей разных народов разных вероисповеданий объединяет творчество, сила кино», – отметила директор центрального дома кинематографа Екатерина Головня перед началом показа.

В мероприятии также принял участие заместитель полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин. Он обратил внимание на то, что фильм – качественный продукт, за которым стоит огромная работа Татарстана и Казахстана. Кинокартина была выпущена на татарском, русском и казахстанском языках. Столичным зрителям показали татарскую версию с русскими субтитрами.

«Сначала казахстанская компания „Алмапикчерс“ получила субсидию на съемки, в Казахстане они проводились на средства от этого гранта, а после Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал съемки фильма и выделил такую же сумму на съемки в РТ. Таким образом, финансирование поделилось 50 на 50», – рассказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По ее словам, большая часть времени ушла на съемки в Казахстане. Там команда киностудии и актеры провели 28 дней, затем отправились в Татарстан, где в течение 8 дней снимались самые сложные из сцен – скачки и Сабантуй. Для съемок конной езды, которая является ключевым моментом фильма, потребовалось огромное количество профессиональной современной аппаратуры и серьезная подготовка.

Также в фильме принимали участие специально обученные лошади, некоторые из которых принимали участие в фильме «Мулан» от киностудии Disney. Съемки выпали на пандемию коронавируса и местами проходили почти в экстремальных условиях.

«Наш режиссер поехала в Казахстан сухопутным путем, потому что авиарейсы были тогда запрещены. Она долго добиралась до Алматы с большим чемоданом с костюмами», – вспоминает директор киностудии.

Исполнитель главной роли Закира – Бекежан Маясаров признался, что для съемок специально научился кататься на лошадях.

«Мы к этому фильму готовились полтора года где-то. Я с нуля учился скакать, специально занимался с каскадерской группой, специально ездил к ним в специальный лагерь», – поделился он.

А вот заслуженной артистке РТ Алсу Абульхановой долго вживаться в роль матери Закира не пришлось, ведь она сама мать двух сыновей.

«Но я бы хотела сказать, что для меня это большая гордость и опыт. Классику Галимджана Ибрагимова проходят дети в школе. Это отличный семейный фильм, который можно прийти, посмотреть всем вместе. Теперь это произведение экранизировано, и дети также смогут увидеть его в кино», – сказала она.

На столичную публику фильм произвел сильное впечатление. Некоторые плакали, а после финальных титров аплодисменты долго не затихали. Всем не терпелось задать съемочной группе свои вопросы.

Режиссер Юлия Захарова подчеркнула, что концовка в произведении Ибрагимова достаточно жестокая. В фильме же она была сделана более метафоричной, чтобы оставить пищу для размышлений.

Одна из зрительниц сравнила кинокартину с изящной татарской вышивкой, в которую нужно внимательно вглядываться, чтобы в полной мере проникнуться ее красотой.

В массовый прокат фильм выйдет 1 декабря.