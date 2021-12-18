«Татаркино» предложило создать карту РТ с локациями для съемок фильмов

ГБУК «Татаркино» планирует создать карту локаций. Проект будет представлять собой карту Татарстана, где будут обозначены наиболее благоприятные локации для съемок фильмов. Благодаря ему режиссеры смогут подбирать подходящие места для реализации своих идей.

«Живописные берега, леса с определенным видом породы деревьев, исторические местности – все это будет обозначено на карте. Карта локаций поможет сориентироваться, где какие проекты можно снимать», – рассказала директор учреждения Миляуша Айтуганова.

Карта позволит облегчить поиски определенного типа местности, тем самым привлечет к Татарстану внимание кинематографистов из других регионов.

Айтуганова подчеркнула, что ГБУК «Татаркино» готовит презентацию проекта, которая в дальнейшем будет подана на президентский грант в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.