«Татаркино» подвел итоги своей работы за 2024 год

В «Татаркино» подвели итоги 2024 года. О 20-летии кинофестиваля, 100-летнем юбилее самой организации и планах на 2025 год — в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главным событием для «Татаркино» в этом году стал казанский кинофестиваль, который вернул свое оригинальное название «Алтын минбар». Председателем жюри в этом году был турецкий режиссер Метин Гюнай, а в конкурсе участвовала 51 картина. Приз за лучший сценарий и режиссуру в этом году взял Салават Юзеев и его фильм «Гора влюбленных».

К слову, последний фильм Юзеева снят на субсидию российского Минкульта. В «Татаркино» этот факт назвали «редким примером крупной финансовой помощи кинематографистам республики». По словам директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой, сейчас фильм готовится к получению прокатного удостоверения, чтобы в феврале выйти на российские киноэкраны. Также в широкий прокат должен поступить фильм «Немая кукушка» (Рауф Кубаев, 2024). В ходе беседы с журналистами зашла речь и про «Кара Урман» Радика Кудоярова – выход в прокат в ближайшее время не планируется, в следующем году режиссер планирует прокатить фильм по кинофестивалям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В наступающем 2025 году кинофестиваль «Алтын минбар» в свой 21-й раз планируют провести в новом здании театра Камала.

Главной темой текущего года для «Татаркино» стал вековой юбилей, и отметили его с большим размахом. Был подписан меморандум с «Узбеккино» о создании фильма «Учитель» про Шигабутдина Марджани, выпущен фотоальбом «100 лет — 100 мгновений», Дни татарской культуры прошли в Ираке, Малайзии и Марокко. В свою очередь Казань на базе к/т «Мир» принял Дни узбекского, японского, венгерского, турецкого, мексиканского и китайского кино.

В производстве находится фильм «Әниләр һәм Бәбиләр» по пьесе Туфана Минуллина. Фильм снимают по госпрограмме «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Режиссерами выступают Ирек Хафизов («823-й километр») и Юлия Захарова («Тарлан», «Мишка»). Премьера планируется на август 2025 года.

Если говорить об ушедшем году в цифрах: в прокат вышло 405 фильмов, сборы среди муниципальных кинотеатров превысили 60 млн рублей, из них 29 млн рублей пришлось на пушкинскую карту.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это дополнительный бонус для тех, кто работает в кино. В этом году кино хорошо отработало, но татарских фильмов не так много: “Мишка“, “823-й километр“. “Рай под ногами матерей“ — киргизский фильм, остальные российские. При чем российские набирают [кассу] быстрее, чем иностранные фильмы», — отметила директор «Татаркино».

Также «Татаркино» собирается открыть Музей кино. Музей расположится на двух площадках: кабинет режиссера в к/т «Мир» и основная экспозиция в главном здании «Татаркино». Для гостей будут проводить кинолектории, рассказывая о татарском и российском кинематографе.