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Культура 25 июня 2024 06:30

«Татаркино» направит более 1 млн рублей на покупку прав на прокат 26 фильмов

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«Татаркино» направит более 1 млн рублей на покупку прав на прокат 26 фильмов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татаркино» планирует выкупить права на прокат и показ 26 российских и зарубежных кинолент. Тендер на 1,15 млн рублей появился на портале госзакупок.

В списке указаны в том числе «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Домовой» Андрея Загидуллина, «Плакса» татарстанского режиссера Алмаза Нургалиева, китайский мультфильм «Фея и белый кит», «Джойка» Джеймса Напье и другие.

«Права предоставляются на срок до 31 декабря 2024 года», — уточняется в описании к закупке.

#кинопрокат #Татаркино
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