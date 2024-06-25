Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Татаркино» направит более 1 млн рублей на покупку прав на прокат 26 фильмов
«Татаркино» планирует выкупить права на прокат и показ 26 российских и зарубежных кинолент. Тендер на 1,15 млн рублей появился на портале госзакупок.
В списке указаны в том числе «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Домовой» Андрея Загидуллина, «Плакса» татарстанского режиссера Алмаза Нургалиева, китайский мультфильм «Фея и белый кит», «Джойка» Джеймса Напье и другие.
«Права предоставляются на срок до 31 декабря 2024 года», — уточняется в описании к закупке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»