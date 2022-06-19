Татарка, живущая в Индии: «Когда я вышла замуж за Пуру, папа не разговаривал со мной»

Девушка из Казани Эльвира и гражданин Индии Пуру поженились 12 лет назад. Ее родители были против этого брака, она не знала языка, менталитета, образа жизни индийцев, но девушку все это не остановило.

«Я родилась и выросла в Казани, родители живут в Апастовском районе, – рассказывает Эльвира. – Мой папа, Фарит, сейчас занимается разведением рогатого скота, у него есть свои торговые точки. Мама Вера – русская, работает в своем продуктовом магазине. Они оба очень трудолюбивые и, хотя уже находятся на заслуженном отдыхе, не умеют сидеть на месте. Кроме основной работы летом выращивают в огороде овощи и фрукты».

«На свидания с будущим мужем приходила со словарем»

С будущим мужем Пуру девушка познакомилась в 2007 году в Казани.

«Мы тогда еще оба были студентами. Я училась на четвертом курсе педагогического университета, а Пуру оканчивал второй курс медицинского. Все началось, когда моя подруга стала встречаться с парнем из Бангладеш. Мне тоже захотелось пообщаться с иностранцем, так сказать, попрактиковать иностранные языки. Рассказала об этом подруге, и она дала мой номер телефона Пурушоттаму. Парень оказался стеснительным, и, как позже выяснилось, первую эсэмэску мне написал не он, а от имени Пуру написал его друг», – вспоминает сейчас Эльвира.

«Мы тогда еще оба были студентами. Я училась на четвертом курсе педагогического университета, а Пуру оканчивал второй курс медицинского» Фото: из личного архива

Первый месяц молодые люди общались только по телефону. Позже Пуру пригласил Эльвиру на свидание. Первую встречу Эльвира вспоминает с улыбкой.

«На первое свидание Пуру опоздал. Он сильно отличался от других парней, чем меня и зацепил. Очень скромный, стеснительный, спокойный, воспитанный. Я даже не помню, о чем мы говорили на нашем первом свидании. Общение шло с трудом – он плохо понимал русский, а моих знаний английского языка тоже оказалось недостаточно. Я принесла с собой словарь и заглядывала в него, если чего-то не знала. После этой встречи Пуру написал, что я ему понравилась. Так и закрутился наш роман», – рассказывает Эльвира.

«Сказали, что с иностранцем меня ждет трудная жизнь»

Родители Пуру хотели, чтобы сын в Казани выучился на врача. Но в 2008 году он не смог заплатить за обучение, и его отчислили.

«Родители отправили ему необходимую сумму, а Пуру одолжил их своему другу, оказавшемуся в сложной ситуации. Тот друг не смог своевременно вернуть долг, а попросить у родителей еще денег Пуру постеснялся. Чтобы Пуру смог окончить университет, его перевели в медуниверситет в Твери. Перед началом учебного года ему пришлось удалить аппендицит. В университете ему заявили, что могут взять только на второй курс, а это стоило дополнительных денег. Отец Пуру велел ему возвращаться в Индию, и он согласился», – поделилась Эльвира воспоминаниями.

Пуру и Эльвире было непросто воссоединиться вновь – судьба выставила на их пути немало трудностей. Самым большим препятствием, как это ни удивительно, стали родители: узнав об отношениях, они выступили категорически против этого брака. Эльвире не раз пришлось выслушивать о том, что «с иностранцем ее ждет трудная жизнь».

«Когда я вышла замуж за Пуру, папа не разговаривал со мной полгода»

«Мы сделали Пуру визу на три месяца, и он прилетел в Казань. В 2009 году мы расписались. И мои, и его родители были против нашего союза, поэтому красивой, роскошной свадьбы у нас не было. Я не надела белое платье. Только мама не была настроена столь категорично, хотя тоже пыталась переубедить меня не выходить за Пуру. Она на своем примере знает, каково это – жить с человеком другой национальности. После нашего бракосочетания папа не разговаривал со мной полгода, и я даже не могла приезжать в родной дом. Родители Пуру в свою очередь тоже не хотели меня принимать. Обиделись на сына – ведь он отказался от традиционного для них брака, когда родители выбирают невест для сыновей и женихов для дочерей. В Индии до сих пор придерживаются такого обычая», – пояснила Эльвира.

Со временем отношения между семьями устаканились, лед растаял. Более того, сейчас Эльвира живет под одной крышей со свекром Трамбаком и свекровью Нандой. Вместе с мужем они растят сына Амрита.

«Мы не в обиде на родителей и понимаем, что они беспокоились за наше будущее. Амрит родился в Казани, ему было три года, когда мы с Пуру приняли решение улететь в Индию на ПМЖ. У Пуру были свои планы, убедил меня, что на его родине больше возможностей зарабатывать хорошие деньги. Конечно, решение далось мне тяжело. Пугали неизвестность, чужая среда, чужие люди, условия жизни. Да и родители не хотели отпускать меня так далеко. Папа провожал со слезами. 21 августа 2019 года мы улетели на родину мужа», – рассказывает Эльвира.

«В Индии все делается вручную, техники мало»

Девушке, привыкшей к условиям жизни в России, поначалу было непросто приспособиться к жизни в Индии. В городе, где жили родители Пуру, такие привычные для нас удобства, как электричество, газо- и водоснабжение, были не везде. К тому же незнание языка доставляло большие неудобства.

«Четыре месяца я не могла привыкнуть. К счастью, семья Пуру встретила меня тепло. В первый же день дома собрались все родные, друзья, соседи – все смотрели на меня. Чуть позже я завела блог, стала рассказывать о жизни в Индии. Заинтересовалась бытом, обычаями, условиями местного населения», – делится она.

Мама Пуру – Нанда – домохозяйка. Отец Трамбак до выхода на пенсию работал учителем. Сейчас все семейство занимается фермерством, выращивают сельхозпродукцию. У семьи есть большие площади земли.

«Мы живем обычной жизнью, не только поем и танцуем, как нам это преподносят в индийских фильмах. Люди здесь трудолюбивы и исключительно жизнерадостные. В нашей местности бездельников я не встречала. Большое количество времени они проводят в поле: сажают, удобряют, поливают, собирают урожай… В Индии все делается вручную, техники, как у нас, здесь нет. Несмотря на все, они счастливы!» – отмечает Эльвира.

«Здесь не принято есть мясо и куриные яйца»

По словам Эльвиры, в Индии люди очень разборчивы в еде. В каждое блюдо щедро добавляют специи, обожают перец чили. Эльвира готовит и угощает местных борщом, рассольником, разной выпечкой, винегретом, солеными огурцами.

«У нас люди не употребляют в пищу мясо, очень популярны горох, рис, зеленая гречка. Я храню мясо в морозилке, но готовить его мне разрешено только на улице. Почему они не едят мясо? Считают, что если человек хочет быть здоров душой и телом, ему нельзя трогать животных. А еще они говорят, что, употребляя в пищу мясо животных, человек забирает его энергию, в том числе плохую, агрессивную. В целом для индийцев все животные – священные существа. Коров обижать нельзя, их тут можно встретить на каждом шагу. За причинение вреда корове предусмотрено наказание. Если корова умерла дома – это большая трагедия, индийцы считают это проклятьем богов. Состарившееся животное они просто отпускают на волю. В нашей местности люди пьют молоко, но не едят куриные яйца. Яйца я варю только когда остаюсь дома одна. После приезда, не зная о местных порядках, я приготовила яичницу. Отец Пуру велел выбросить эту сковородку и больше не использовать.

Вначале за стол садятся мужчины. Всё, что остается после их трапезы, могут поесть женщины. В Индии принято поклоняться, уважать мужчин, поэтому тяжелую работу выполняют женщины.

Газовые плиты здесь не распространены. В основном пищу готовят на открытом огне. Женщины каждый день таскают домой дрова, ветки», – говорит Эльвира.

«Индия отстает в вопросе чистоты и порядка»

Эльвира отметила, что в Индии до сих пор не налажена система сбора и утилизации мусора, отходов.

«Я до сих пор поражаюсь людям, которые весь мусор бросают под ноги. Лично я всегда собираю за собой мусор, приношу домой и сжигаю. Но для индийцев эти горы мусора не кажутся такой уж большой проблемой. Они бросают его там, где им удобнее. В вопросе чистоты, конечно, они отстают.

Некоторые мне пишут: “Возвращайся в Казань, зачем ты живешь в такой нищете?” Несомненно, я скучаю по родине, но мне и в Индии не плохо. Я счастлива. Здесь люди умеют радоваться даже простым вещам», – говорит Эльвира.

Девушка рассказала и о местных традициях и обычаях. В семьях сыновьям принято отращивать волосы – считается, что в волосах есть волшебная сила. Если решились отрезать волосы – устраивают большое пиршество с пожеланиями здоровья. Волосы детей отдают на сохранение в храм.

Эльвире нравится жить в Индии, но и про родину девушка не забывает. Старается дважды в год прилетать к родным.