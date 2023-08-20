Татарка в Южной Корее: «Татарам освоение корейского дается сравнительно легко»

– Лейсан, почему корейский язык? Чем он тебя привлек?

– Я коренная казанка, окончила вечернее отделение КНИТУ и дневное отделение медресе «Мухаммадия». В медресе очень хорошо преподавали арабский язык, сумели привить любовь к нему. Оттуда у меня интерес к изучению языков. Затем я окончила теологический факультет Российского исламского института. Там же выиграла грант на обучение в Турции по программе Türkiye Bursları и в 2012 году поехала в эту страну.

И там, в общежитии для студентов, я встретила девушек, которые сильно увлекались корейской культурой – они слушали корейскую музыку, смотрели сериалы. Я тоже постепенно оказалась в этой теме. Стала смотреть сериалы с субтитрами. Язык мне понравился, захотелось его понимать. И я начала самостоятельно изучать корейский. Это было в начале 2014 года.

– Наверняка было непросто? Все-таки корейский кардинально отличается от привычных нам языков, и вообще говорят, что он очень сложный.

– Я нашла канал в Ютубе, где рассказывали о Корее и одновременно давали бесплатные аудиоуроки по корейскому на английском языке. Эти занятия мне помогли. Потом я вышла замуж, забеременела, и потихоньку корейский язык отошел на второй план. Вернулась я к нему только в начале 2018 года. Заново посмотрела все уроки, прослушала записи. После этого перешла на следующие уровни.

Чтобы не бросать, чтобы была мотивация для изучения, записалась на экзамен по корейскому, который должен был пройти в ноябре того же года. В КФУ дважды в год проводится экзамен, и ты получаешь сертификат по его результатам. С ним можно поступать в корейский вуз, устраиваться там на работу. Таким образом, еще полгода самостоятельно позанимавшись корейским, сдала экзамен и получила сертификат второго уровня (А2).

Но мне надо было продолжать изучение языка. Занятий через сайт стало недостаточно, и мотивация немного ослабла. Стала искать дополнительные курсы, обратилась в КФУ. В Институте международных отношений есть НОЦ «Центр исследований Кореи «Корееведение». Для желающих они ведут кружок корейского языка и корейской культуры, занятия бесплатные. Вот туда я записалась на занятия третьего уровня. Там преподавали студенты, приехавшие из Кореи по обмену. Занимаясь в этом кружке, с каждым годом поднимала уровень владения языком.

– Как ты оказалась в Корее?

– В 2021 году я попала на курс, организованный руководителем Центра изучения Кореи в КФУ. Занятия шли исключительно на корейском. Я отличалась от других студентов тем, что сама заинтересовалась темой Кореи, самостоятельно изучала язык. Профессор заметил это и однажды предложил подать заявку на ежегодную стажировку в Корее, которую организует этот центр. В случае одобрения можно было в течение одного семестра бесплатно учиться в Корее.

Было собеседование, выбрали двух человек, одним из них оказалась я. Обучение было бесплатным, но проживание в общежитии, проезд, питание не оплачивались. Но мне выделили стипендию, и половину этих расходов я смогла покрыть за счет нее.

В Корею поехала как студент по обмену. Учебное заведение называется «Женский университет Сунгшин» (Sungshin Women’s University). Занятия шли на корейском, а также на английском языке. Пять дней в неделю по 4-5 часов изучала корейский язык и училась по программе магистратуры. Нас разместили в общежитии. Условия были хорошие, двухместные студии с кухней, ванной.

Я жила с девушкой из Франции, по национальности турчанкой. Таким образом, в Корее я каждый день общалась еще и на турецком. Мусульмане испытывают там некоторую сложность только в вопросе питания, потому что местное население в основном употребляет свинину. Свиное сало может быть добавлено даже в печенье, булочки, поэтому всегда надо смотреть состав.

– Какое впечатление произвели на тебя корейцы?

– О тех, с кем приходилось встречаться, могу сказать только хорошее. Очень трудолюбивый, работоспособный народ, и в учебе, и в службе, даже чрезмерно стараются. Какого-то негативного отношения к себе не увидела – хотя я и мусульманка в хиджабе с внешностью, не похожей на азиатскую, никого это не удивляло.

В то же время корейцы не очень охотно идут на контакт, с ними сложно сблизиться, есть ощущение, что иностранцев они предпочитают не подпускать к себе близко. Я бывала во многих местах, с людьми старшего поколения завести разговор было легче. С молодыми общение обычно ограничивалось парой фраз. Может быть, старикам было интересно, что иностранка говорит по-корейски. Некоторые жалуются на менталитет корейцев. Я прожила там всего пять месяцев, поэтому, возможно, мое мнение не будет объективным. Может быть, те, кто живет дольше, придерживаются другого мнения.

– Как там в целом живут люди? Заметила что-то особенное, необычное для нас?

– Корея – безопасная страна, там и ночью можно гулять, многие так и поступают – выходят на прогулки в двенадцать, час ночи. Особенно летом, потому что днем очень жарко, как в бане. В Корее почти нет воровства. Я сама много раз видела, как люди в кафе, чтобы занять столик, оставляют на нем кошелек или телефон. Потерянные вещи тоже не присваивают, возвращают владельцу. Может быть, это связано с тем, что везде камеры.

Условия жизни в стране, конечно, разные. Корея только в последние десятилетия стала хорошо развиваться, еще в 1950-х годах она была одной из самых бедных и отсталых стран. Была война, многие территории Южной Кореи были разрушены. В одном и том же городе можно увидеть высотки, бизнес-районы и рядом с ними – ветхие дома. Контраст. Условия жизни разные и в зависимости от дохода человека . Можно увидеть и стариков, собирающих картон на улице, и бездомных, в то же время и тех, кто ездит на очень дорогих автомобилях.

Квартиры в Корее очень дорогие, аренда тоже обходится дорого. Многие снимают жилье. Что касается еды, то по сравнению с ценами в Казани продукты тоже намного дороже. Но и зарплаты выше. Минимальная зарплата – 1200 долларов, ниже никто не получает. В среднем получают 3 тыс. долларов. Самые дорогие продукты – фрукты и овощи. Их продают не вразвес, а поштучно. Одна груша, например, может стоить 5 долларов. Продукты из сои дешевые. Широко распространены тофу, соевое молоко, пророщенная соя, соевая паста, они намного дешевле, чем в Казани.

– Чем питаются сами корейцы, тебе понравилась их еда?

– Мне нравится корейская кухня, еще в Казани я готовила себе корейские блюда. Поэтому в Корее еда не показалась чем-то совсем необычным. Корейская еда очень острая, используется много приправ и пряностей. Мне приходилось обходить много магазинов в поисках халяльных продуктов. Рядом с мечетью в Сеуле есть халяльные кафе, супермаркеты, мясо покупала там. Его завозят из Пакистана, Бангладеш, арабских стран.

В Корее многие не готовят дома, а едят в кафе, так выходит намного дешевле. Если берешь суп, например, то вода, рис (он там вместо хлеба), разные закуски – кимчи, дайкон и другие – подаются бесплатно, их можно также бесплатно взять дополнительно. Оплачиваешь только суп. Воду везде можно взять бесплатно.

– В чем отличия между татарами и корейцами? В чем они могли бы быть примером для татар?

– Разница очень большая, поскольку мы не родственные народы. Другие религия, язык, культура. В то же время есть схожесть в том, что татары тоже любят трудиться, считают важным содержать свои дома, улицы в чистоте, благоустраивать, создавать красоту. Есть некоторая схожесть в национальном орнаменте, национальной музыке. Поскольку мы из семейства алтайских языков, есть схожесть в грамматической структуре. Словообразование, окончания, порядок слов в предложении такие же. Владеющим тюркскими языками, татарам освоение корейского языка дается сравнительно легко. Потому что логика языка похожа. В быту есть общие черты – например, они тоже в домах снимают уличную обувь. По национальной традиции едят на полу, читают, даже спят на полу. У них и отопительная система проходит через пол, батарей отопления у стен нет.

Чему у них можно поучиться? Дисциплине. Корея – одна из самых развитых стран. Там серьезно относятся к раздельному сбору мусора, посуду, перед тем как выкинуть, они моют. Все перерабатывается повторно. Что невозможно переработать – сжигается. Остатки продуктов используют в сельском хозяйстве. Эта система мне очень понравилась. Если бы зависело от меня, я в Татарстане тоже вместо мусоросжигающего завода построила бы перерабатывающий завод.

– Как работают и отдыхают корейцы?

– Они очень много работают, и трудовой кодекс у них не такой, как у нас. Максимальный отпуск – две недели, но даже его начинают предоставлять только после 10-летнего стажа. Те, кто работает первые годы, могут рассчитывать только на 1-2 дня отдыха. Больничных нет, в любом состоянии человек ходит на работу. Работают сверхурочно, остаются после работы. Может быть, поэтому после окончания трудовой недели пьют очень много алкоголя. Возможно, это способ избавиться от стресса. Сидят в кафе, барах, пьют свои национальные алкогольные напитки. В пятницу, субботу по вечерам на улице можно встретить пьяных людей. Но они не агрессивные, просто идут, шатаются. Ни разу не видела, чтобы кто-то шумел, дрался или спал пьяным на улице.

По выходным они гуляют в парках. В Сеуле проводится очень много мероприятий. Например, фестиваль цветения сакуры, фестиваль розы, разные концерты и так далее. Люди с удовольствием ходят на такие мероприятия. Любят делать пикники в парках, с едой, напитками, там же смотрят фильмы. Посреди города протекает река Хан, с двух сторон реки – парки. Очень много музеев - исторических, разных видов искусств, не помню, чтобы где-то я платила за вход, все бесплатно. Там есть пять императорских дворцов, вход недорогой, внутри очень интересно. В самом Сеуле и в других городах Кореи много достопримечательностей, есть где развлечься и отдохнуть.

Заметила еще, что ни в городе, ни по стране нет рамок металлоискателей. В метро и на вокзалы проходишь свободно. В университете также нет турникета и охраны. Ты можешь посещать кампус любого университета, учебные здания, даже зайти в столовую поесть, посидеть в аудитории. В аэропортах внутри страны тоже не проверяют. Безопасная свободная страна.

– Тебе удалось побывать в других местах?

– Большая часть времени у меня прошла в Сеуле. С марта до конца июня я училась. Только по вечерам выходила посмотреть город, а в выходные посещала разные места.

В Сеуле ездила в горы. Любимый способ времяпрепровождения корейцев – подъем на гору. На территории Сеула есть горы. Высотки гармонично вписываются в природный ландшафт.

Побывала во втором по величине городе страны – Пусане. Это прибрежный город, климат, атмосфера там отличаются. В третий большой город, Инчхон, из Сеула можно доехать на метро. Крупный промышленный, портовый город. Там довольно большая русскоязычная диаспора. По дороге мне встречались люди, говорящие на русском. Инчхон тоже расположен у моря, которое называют Западным (Китайское море). В город Сувон тоже можно добраться на метро. По величине он примерно как Казань. Там тоже есть исторические памятники, охраняемые ЮНЕСКО. Также я съездила в город Каннын, он расположен у Восточного (Японского) моря. В 2018 году часть соревнований зимних Олимпийских игр проходила здесь, остались олимпийские объекты, построенные в то время. К сожалению, многие из них пустуют, кажется, уже постепенно разрушаются.

– С кем была твоя дочка эти пять месяцев?

– С ней нянчились папа и бабушка. Я решила не брать ребенка с собой, потому что было неизвестно, как там все сложится, тем более это была короткая поездка по студенческому обмену. Если в Корею приезжаешь учиться в магистратуру или докторантуру, то по своей визе можешь взять мужа/жену и детей, им выдается семейная виза.

– Все мы знаем о корейской косметике, она достаточно популярна сейчас. В Корее на самом деле так развита индустрия красоты?

– Привлекательная внешность, ухоженность играют в Корее очень большую роль, даже на работу охотнее берут красивых. За собой ухаживают и девушки, и парни, декоративную косметику используют все. Много раз замечала на лицах молодых людей тоналку, а брови у них подкрашены карандашом, потому что у азиатов брови редкие и их нужно корректировать. Что еще интересно – в рекламе косметики, кремов снимаются мужчины, а алкоголь рекламируют девушки. Очень много магазинов с косметикой. Без солнцезащитного крема на улицу не выходят, потому что солнце там яркое, обжигает. Купальные костюмы закрытые, люди прикрывают и ноги, и руки, и голову. Солнце очень агрессивное, быстро обгораешь.

Широко развита пластическая хирургия и в целом считается нормальным совершенствовать свое тело с ее помощью. Даже бывает так, что родители дарят своим дочерям на выпускной деньги на увеличение разреза глаз.

– После пяти месяцев в Корее появилось желание жить в этой стране?

– В целом Корея мне понравилась. Там у каждого региона свои особенности – везде говорят со своим акцентом, есть диалекты. Интересно слушать, изучать их. Еще не все достопримечательности я посмотрела. Навсегда не переехала бы, но пожить 3-4 года, поучиться в аспирантуре – хотела бы.

Что там плохо – это грязный воздух. В нем всегда есть пыль, говорят, она приходит из Китая. Иногда город обволакивает пыль, как туман, это вредно для здоровья. Может вызвать аллергию, болезни дыхательных путей, онкологию. Поэтому люди всегда в масках, без них на улицу не выходят. Еще до пандемии корейцы ходили в масках. В домах стоят качественные очистительные приборы.

– Какие плюсы этой страны ты бы назвала? Что делает ее лучше других стран, как считаешь?

– Ответственность людей при выполнении своих обязанностей. Бюрократия есть везде, но там ее меньше. Например, регистрацию по адресу можно сделать через интернет. Договор аренды тоже оформляют без нотариуса, просто от руки. В качестве подписи ставят печать.

Водители дисциплинированные, правила дорожного движения соблюдают. Автобусы ходят точно по расписанию, при пересадке в течение часа оплата не берется. В Корее, чтобы не заставлять человека ждать, всё стараются делать быстро. Можно сказать, что всё делается для людей.

Лейсан Фатхи, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии предоставлены Лейсан Гарафутдиновой