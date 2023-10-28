Татарка в Сербии: «Татарстан здесь не знают. Но знают «Рубин»!»

Фатима Сабитова: «Люди в Сербии очень похожи на советских людей: простые, открытые. О них говорят: «полако-полако», что означает «расслабленность, медлительность»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Будто попала в Советский Союз»

– Фатима, как получилось, что ты уехала в Сербию? Почему выбрала эту страну?

– После начала специальной военной операции многие иностранные компании перевели своих сотрудников в Сербию, Армению, Грузию. Компания, в которой я работаю, основана в Великобритании, головной офис находится в Санкт-Петербурге. Нам тоже поставили условие: или переезжаете в Армению или Сербию, или увольняем. Я выбрала Сербию.

Конечно, на первый взгляд, это трудно – оставить родной Татарстан, уехать в незнакомое место. Но переезжала я не одна, а вместе с коллегами. Расходы на переезд взяла на себя компания. Мы решили, что это хороший шанс увидеть другую страну, пожить там. Я уехала вместе с семьей.

– Какие были первые впечатления?

– Конечно, разница довольно заметная. Спустилась с самолета и будто попала в Советский Союз. Очень много зданий советского периода. И люди в Сербии очень похожи на советских людей: простые, открытые. О них говорят: «полако-полако», что означает «расслабленность, медлительность». Они никогда никуда не торопятся и предельно спокойно ведут себя в любых ситуациях. Своего слова не держат. Но это не надо воспринимать как недостаток, они просто так привыкли. Такое же свойство характера присуще итальянцам, испанцам.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

Я как-то специально не готовилась к поездке, не читала, кто такие сербы, какие они. Потом пожалела, потому что хотя бы минимальную информацию узнать стоило. Знала только, что столица – Белград, потому что надо было купить билеты.

Больше всего удивил сербский язык. Но об этом чуть позже. Что касается города – улицы не похожи на наши. У них почти на каждом доме граффити. Уличные художники разрисовывают стены на свое усмотрение – там и разные изображения, надписи, есть даже нецензурные выражения. Первое время эти вещи шокировали. Здания стоят плотно друг к другу. В центре Белграда, как во многих европейских городах, пешеходы могут свободно пересекать улицы в любом месте. Не как в Турции, где движение контролируется.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

Общее между Белградом и Казанью – размеры города и число жителей, которых примерно 1,2 миллиона. Белград расположен на месте слияния Дуная и Савы. В центре города, как у нас улица Баумана, есть улица Кнеза Михаила, и она тоже ведет к кремлю. А оттуда открывается вид на весь город.

В городе есть и новые районы, и площади с историческими зданиями. Такие здания можно увидеть в небольшом районе Старый Град. Дома там в европейском стиле. К историческим зданиям в стране относятся очень бережно. В новой части города есть здания, построенные Югославией и СССР.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

«Зимой очень грязный воздух. Воду пить невозможно»

– Еще одно поразило в Сербии – это экология. Воздух зимой очень загрязненный, дышать невозможно. Есть даже приложение, по которому можно отслеживать степень загрязненности воздуха. В рейтинге самого опасного уровня загрязненности воздуха Белград часто стоит на третьем месте (рейтинг обновляется каждый день).

Зимой дома отапливают мазутом, газ там применяется не так широко. Коммерческие организации сильно загрязняют воздух – видимо, не используют фильтры. Когда дома душно, открываешь окно, но тут же приходится закрыть, потому что с улицы заходит грязный воздух. На улицах стоит смог. Многие носят на шее портативное устройство для очистки воздуха. Но оно очень дорогое. Все мои коллеги купили это устройство и установили его дома, потому что по-другому просто задохнешься. Уровень заболеваемости онкологическими болезнями тоже высокий. Я сама видела в онкобольницах огромные очереди. В то же время при такой плохой экологии люди употребляют табак, алкоголь.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вода тоже плохого качества, ее невозможно пить. В составе много кальция. В кафе тебе приносят стакан воды из-под крана, и она имеет своеобразный запах и вкус. Как они сами ее пьют? Я не могу пить. Приходится воду фильтровать, покупать питьевую воду в магазине.

«Говорят, из России переехали около 200 тысяч человек»

– Насколько я понимаю, в Сербии основной язык общения – сербский. Но в то же время россиян в этой стране тоже много. Значит, русский язык там тоже есть в обиходе? Сможет россиянин свободно общаться в Сербии на своем языке?

– Сербский язык совсем не похож на русский. С этой точки зрения со знанием русского свободно общаться там не получится. Только некоторые слова похожи – например, «я», «да». Если сравнить с украинским языком, сербский в два раза сложнее для понимания. Мы переехали в марте прошлого года, тогда релокантов из России в стране было мало. Сейчас, по некоторым данным, их уже около 200 тысяч. Получается, одна десятая часть жителей Белграда – русскоязычные. Первое время, узнав, что ты из России, сербы радовались как дети: «Я же в детстве изучал русский язык!», старались говорить на русском.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

Сейчас эмоции уже не такие сильные, потому что россиян в стране стало больше. Например, на улице Кнеза Михаила чуть ли не половина общается на русском. В банке «Райффайзен» практически все клиенты говорят на русском.

Первое время я общалась только на английском. Сербы английский знают, понимают. В кинотеатрах зарубежные фильмы идут на языке оригинала. Но сербский все равно остается главным языком. Мне также советовали освоить сербский язык.

«Религиозные, любят читать газеты, много курят...»

– Какими ты увидела жителей этой страны? Есть у них какие-то необычные для нас качества?

– Сербы, как и русские, славянский народ, но мне показалось, что они более религиозные. Вспоминаю случай в автобусе. Все вдруг одновременно начали креститься – оказалось, что мы проезжаем мимо церкви! В воскресенье сербы идут в церковь и больше ничем не занимаются. У них есть крестные ходы, как и у нас. Интересно, что к ним присоединяются и активисты. То есть во главе хода – священник с большим крестом, за ним – верующие с иконами, а в самом конце шествия горожане с разными плакатами, например: «Нет ковиду», «Отменить 5G», «Нет ГМО». Шествие проходит по центральным улицам.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

В Белграде очень много кофеен. Сербы ходят в них, чтобы просто посидеть с чашечкой кофе и почитать газеты. Утром выходишь на улицу, а там везде за столиками люди, пьют кофе, читают утренние газеты, курят. Газетные киоски на каждом шагу. У нас их уже почти нет, а в Сербии люди читают печатные издания. Не только взрослые, но и молодежь.

Очень распространены булочные, они называются «Пекара». Люди стоят в длинных очередях, чтобы купить «бурек» (традиционная турецкая выпечка, распространенная в бывших странах Османской империи и близлежащих регионах).

Часто можно наблюдать такую картину: у кассы в очереди стоят 5-6 человек, а кассир в это время с кем-то болтает по телефону. Все спокойно и терпеливо ждут. Сербы никуда не торопятся. Это их образ жизни.

Удивило большое количество курящих. Мужчины, женщины, бабушки – все курят. У них нет запрета на курение в общественных местах, поэтому курят везде. В кафе невозможно сидеть. Некурящие обычно сидят снаружи кафе.

– Есть ли там условия для мусульман? Мечети, халяльные кафе, магазины? Мусульман вообще можно встретить?

– Я бы не сказала, что мусульман много. В Белграде есть одна мечеть, но она очень маленькая. Содержат ее боснийцы. Халяльных точек питания мало, но если поискать, то можно найти. Халяльные кафе обычно открывают турки, потому что Турция всего в тысяче километров.

В целом негативного отношения к мусульманам нет. Наоборот, они приветствуют человека верующего, потому что сами тоже религиозные.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

– Ты познакомилась с сербской кухней? Говорят, это смесь славянских, немецких, венгерских и турецких традиций.

– Мне показалось, что сербская национальная кухня очень похожа на турецкую. Там распространены турецкая чорба, тот же бурек, кебаб, сютлач (молочный десерт), жареный каштан, кукуруза. Иногда возникает ощущение, что ты в Турции. Много мясных, мучных блюд.

Турецкая водка – ракы тоже сильно распространена. Во всех кафе предлагают ракы. Чай они практически не пьют, считают его лекарством. Продают ромашку, каркаде, но их почти никто не покупает. В Белграде не найдешь ни черного, ни зеленого чая. Когда мы приезжали в Россию, обратно уехали с целым чемоданом чая.

«Молодежь ориентируется на Европу, старшее поколение – на Россию»

– Как сербы относятся к своей национальной идентичности?

– Как татарская молодежь говорит на смешанном русско-татарском языке, так и сербы используют сербский и английский одновременно. Старшее поколение говорит на сербском. Сербский язык близок с хорватским, боснийским, черногорским, поэтому, зная сербский, ты можешь спокойно общаться на этих языках. Вывески на улицах все на сербском.

Интересно, что у них в ходу как латиница, так и кириллица. Вывески тоже встречаются на латинице и кириллице.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

Национальная идентичность чувствуется. Везде висят флаги, некоторые даже вешают их на своих балконах.

В Сербии молодежь больше тянется к Европе, а старшее поколение ориентируется на Россию. Старшие уважают и любят Россию. Даже спустя 24 года там не забывают, что НАТО бомбило Югославию. Они сохранили оставшиеся после бомбежки здания, специально их не восстанавливают, чтобы помнили.

Ходили слухи, что Сербию собираются взять в Евросоюз, но население страны против. Они говорят «Нам Европа не нужна». Часто замечала плакаты с надписями «f**k НАТО». С одной стороны, относятся негативно. С другой – молодежь стремится в Европу.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

«Мат используется активно»

– О языке хочется поговорить отдельно. В сербском языке есть слова, звучащие практически идентично русским, но имеющие прямо противоположное значение. Наверное, это очень необычное ощущение?

– Да, было очень странно. Представь – идешь по улице, с одной стороны видишь вывеску – «позориште», с другой – «понос». А это всего лишь «театр» и «гордость». В кофейнях можно встретить надпись «пропрженный кофе», то есть «прожаренный кофе». Первое время, не зная значений этих слов, я сильно смеялась. Например, такая надпись: «Князь – наш понос». «Князь» – название компании, а «понос», как я уже сказала, «гордость».

Также заметила, что бранные слова не считаются у сербов чем-то постыдным, они свободно их используют в речи. Даже рядом с детьми матерятся. Нецензурная лексика может звучать даже в телерепортажах.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

«Президент Сербии создает хорошие условия, чтобы россияне остались в стране»

– Какие цены в Сербии? Какую валюту используют жители?

– Там используются и евро, и сербские динары. Обычно в кафе, продуктовых магазинах расплачиваются динарами. Крупные покупки, например недвижимость, оплачивают евро. Пункты обмена евро и динаров в Сербии на каждом шагу.

Цены достаточно высокие. Но если сравнивать, надо учесть, что в Сербии зарплаты тоже выше, чем в России, примерно на 50-60 процентов. Десяток яиц – 150-200 динаров, в переводе на рубли – 200-300 рублей. Свежие фрукты, овощи тоже дорогие. В России обычно за более дешевыми продуктами ходят на рынок, но в Сербии на рынках тоже нет низких цен.

Как нам рассказали, раньше за 200-300 евро можно было снять 1-2-комнатную квартиру, но с наплывом россиян цены поднялись. За 1-комнатную квартиру теперь приходится отдавать до 1000 евро в месяц. Цены на продукты тоже выросли на 20-30 процентов. Но экономика страны стала расти. Из-за повышения цен налоговые отчисления увеличились. Местные жители недовольны повышением цен, но президент Сербии очень благожелательно относится к приехавшим из России и создает условия, чтобы они остались жить в стране.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

– Какие специальности считаются престижными в Сербии?

– Хорошо зарабатывают IT-специалисты. Так же, как и во всем мире, высоко ценятся учителя, врачи. При этом поликлиник в Сербии немного, врачи открывают свои кабинеты.

«Татарстан не знают, знают только «Рубин»

– Сербы что-нибудь слышали о Татарстане, татарах?

– Сербы любят пообщаться. Когда узнают, что ты из России, спрашивают, из какого города – из Москвы или Санкт-Петербурга? Когда говоришь «из Казани», не понимают, где это, и переспрашивают: «Казахстан?» Когда говоришь, что Казахстан – это не Россия, очень удивляются. Тогда я упоминаю команду «Рубин». И они вспоминают Казань: «А, Казань знаю, прекрасный город!», говорят они, наверное, из вежливости. Татар не знают, но «Рубин» они знают, особенно мужчины. Многие вспоминают, как приезжали в Казань на чемпионат мира по футболу в 2018 году. Спорт очень любят. Поэтому откуда ты, можно объяснить только упоминая «Рубин».

В Сербии не встречала ни одного татарина или татарку. Когда на улице разговариваешь на татарском, сербы думают, что ты турчанка. «Мерхаба», – приветствуют они с гордостью, что знают слово на моем языке. Ты отвечаешь: «Хвала», то есть «спасибо»…

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

«В Сербию можно съездить на шопинг»

– Фатима, что бы ты посоветовала тем, кто желает поехать в Сербию? Какие особенности надо учитывать перед поездкой?

– Мне кажется, туристу достаточно посвятить Белграду один день. Летом здесь очень жарко, поэтому весна и осень – самое комфортное время. Можно посмотреть главную улицу города, погулять в парках. В Белграде много исторических зданий, а в Земуне (старый район, который раньше был отдельным городом, сейчас входит в Белград) много современных зданий. Автобусы ходят регулярно. Правда, сербы ездят на общественном транспорте бесплатно. Нет ни кондукторов, ни терминалов для оплаты проезда. Но может зайти контролер, проверить билеты. Если не оплатил проезд, ничего не будет. Во всяком случае, ни разу не видела, чтобы кого-то штрафовали. Например, пассажир может сказать: «Не хочу платить». Контролер говорит: «Ну ладно», и на этом всё. Как я уже говорила, люди они не скандальные. Сейчас ввели систему оплаты через СМС. По ночам автобусы тоже ходят, тогда уже официально можно не платить за проезд. Добираться можно и на поезде. Такси дорогое: если у нас оно в среднем обходится в 300 рублей, то у них – в 2000 рублей.

Фото: предоставлено Фатимой Сабитовой

В Сербии наши карты не действуют. Люди больше используют наличные, чем карты. Если привезти с собой евро и обменять на динары, получится выгодно.

Все закрывшиеся у нас бренды есть в Сербии. Поэтому желающие поехать на шопинг могут выбрать эту страну. Интересно, что женщины в Сербии одеваются красиво, со вкусом.

Желающие переехать в другую страну спокойно могут жить в Сербии. По прибытии в страну необходимо сходить в полицию, поставить печать в загранпаспорте. Через 30 дней надо сделать «визаран». Для этого выезжаешь в другую страну, например в Боснию и Герцеговину. Дорога займет всего 2-3 часа, там ты ставишь печать и возвращаешься. Такая же система в Черногории. То есть помимо загранпаспорта никакой визы не требуется. Просто надо не забывать выполнять это условие. Говорят, через три года можно уже получить гражданство Сербии.

Туристам я бы советовала также съездить в Черногорию. Потому что там и море, и горы, и природа исключительно красивая.

Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского