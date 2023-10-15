Татарка в Израиле: «Когда узнали, что расстреливали мирных жителей, нами овладел страх»

Уроженка Казани Айгуль 4 года назад переехала в Израиль

Фото: личный архив Айгуль Хайруллиной

«Взорвалась ракета. Мы побежали в бомбоубежище»

Уроженка Казани Айгуль 4 года назад переехала в Израиль. Сейчас она проживает в городе Петах-Тиква, который находится в центральной части Израиля, в 5 км от столицы страны Тель-Авива.

Айгуль живет со своим молодым человеком, работает на заводе. Ранним утром 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль, молодые люди проснулись от предупреждения об опасности из мобильного приложения. Девушка рассказала, как люди в городе и ее знакомые пережили события первых дней:

Хотя Петах-Тиква считается относительно спокойным от этого кошмара местом, ракеты долетают и до нашего города. В 2021 году нас уже бомбили, поэтому с бомбоубежищами я знакома. Тогда нападения происходили по ночам. Только заснешь – тебя будит вой сирены. Быстро встаешь и бежишь в укрытие. В наш дом тоже попадала ракета.

В городе Петах-Тиква на то, чтобы спуститься в укрытие, дается 1 минута, бомбоубежища обычно есть в каждом доме Фото: © предоставлено Айгуль Хайруллиной / intertat.tatar

В этот раз я проснулась в 6:45 утра из-за того, что на телефон моего парня стали приходить сообщения от приложения «Цева адом» (в переводе с иврита – «Красный цвет»). Это система оповещения о ракетах, чтобы люди успели спрятаться в бомбоубежищах. Пока мы смотрели новости, громко завыла сирена, и мы слышали, как вдалеке от нас взорвалась ракета. Мы побежали в бомбоубежище. В городе Петах-Тиква на то, чтобы спуститься в укрытие, дается 1 минута, а в приграничных с сектором Газа районах – всего 15 секунд. Адреса бомбоубежищ знаем. Они обычно есть в каждом доме и даже могут быть в самой квартире.

Когда спустились вниз, звуки взрывов стали казаться громче. Так работает противоракетная система «Железный купол». После того как сирена стихла, чтобы уберечься от обломков ракет, еще некоторое время мы сидели в бункере.

Когда вернулись домой, стали смотреть новости и поняли, что на Израиль напали боевики ХАМАС. Когда узнали, что они на улицах расстреливали мирных жителей, нами овладели страх и отчаяние.

«У моего парня пропали несколько знакомых»

В тот день по всей стране проходили многолюдные праздники. Слышала, что у одного боевика в кармане нашли карту, где были обозначены все точки, где люди гуляют и празднуют.

Они уничтожили 260 человек… (участников музыкального фестиваля, – прим. Т-и). Они все были молодые, красивые. До этой минуты, наверное, все были счастливы. Огромное горе для всех родителей и всей страны.

Моя подруга из Сдерота с раннего утра спустилась с собакой в бункер и была вынуждена просидеть там до вечера. Другая подруга в это время находилась у родственников в гостях в соседнем городе. Город закрыли, они тоже ночь провели в бомбоубежище.

У моего парня пропали несколько знакомых. Слава богу, одного нашли живым. Второй был ранен, сейчас в больнице. По фотографиям видим, что льется кровь мирных жителей и израильских солдат. Вот от этого очень больно в душе, и это злит меня.

7 октября спускались в бомбоубежище – и там был мусор, места было мало. Сейчас этого мусора уже нет Фото: © предоставлено Айгуль Хайруллиной / intertat.tatar

«Надеюсь, скоро все успокоится»

7 октября спускались в бомбоубежище – и там был мусор. Места было мало. Сегодня тоже после сирены пришлось спуститься. Этого мусора уже нет. Возможно, жители дома, чтобы всем было место, сами же очистили.

Детские сады и школы не работают. Я тоже побоялась выйти из дома, поэтому на работу не пошла. Но меня пугает даже не падение ракеты, а беспорядки на улице. Я боялась столкновения палестинцев и израильской полиции. Слава богу, пока у нас спокойно.

На улицах народу мало, на завод на работу тоже пришло мало людей. Ограничений движения на улице нет, но если во время звучания сирены ты едешь на машине, ты должен точно выполнять указания тыловой службы, то есть выйти из машины и спуститься в бомбоубежище.

Надеюсь, скоро все успокоится. Иногда мне хочется вернуться в Казань, но если честно, я здесь себя чувствую свободнее.

Автор: Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского