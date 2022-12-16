«TATARKA. КТО Я»: В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины

17 декабря в пространстве ES Gallery на ул.Островского, 98 откроется выставка «TATARKA. КТО Я». Это рефлексия на тему современной татарской женщины — кто она, какая, применимы ли к ней сегодня категории долженствования, в каких отношениях она с собой и окружающими.

Посетителей ждет картина Ивана Айвазовского, фотоработы Карины Гизатуллиной и Фаниса Низамова, видеоколлаж от Алисы Гулканян, картина «Сююмбике» Даниила Вторушина. Автором и куратором выставки выступила Элина Сафарова, организаторами – ES Gallery, архитектурная студия Bespoke Architects.

Выставка будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 до 17 февраля. Вход свободный.