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Культура
16 декабря 2022  11:08

«TATARKA. КТО Я»: В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины

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«TATARKA. КТО Я»: В Казани откроется выставка-рефлексия на тему татарской женщины

17 декабря в пространстве ES Gallery на ул.Островского, 98 откроется выставка «TATARKA. КТО Я». Это рефлексия на тему современной татарской женщины — кто она, какая, применимы ли к ней сегодня категории долженствования, в каких отношениях она с собой и окружающими.

Посетителей ждет картина Ивана Айвазовского, фотоработы Карины Гизатуллиной и Фаниса Низамова, видеоколлаж от Алисы Гулканян, картина «Сююмбике» Даниила Вторушина. Автором и куратором выставки выступила Элина Сафарова, организаторами – ES Gallery, архитектурная студия Bespoke Architects.

Выставка будет работать ежедневно с 12.00 до 20.00 до 17 февраля. Вход свободный.

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