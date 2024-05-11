Татарка из Китая Филюра Акчурина: «Бабушка завещала мне найти родных в Казани»

Филюра Акчурина с мужем Азатом Сайфуллиным

Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

«В семье говорили на китайском и уйгурском, татарский выучила в Казани»

Филюра Акчурина – татарка из китайского города Кульджа (Синьцзян-Уйгурский автономный район). В Казань она приехала в 2015 году. Первые два года изучала русский и татарский языки, затем поступила в КФУ на направление «дизайн», а после окончания университета познакомилась с будущим мужем и осталась жить в Казани.

Бабушка и дедушка Филюры Акчуриной Мунира Акчурина и Имэнжан Салимов Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

– Филюра, насколько я знаю, твои предки из Казани. Как они оказались в Китае?

– Мой прадед Хасан Ильясович Акчурин перебрался в Китай после Октябрьской революции. Это были времена репрессий, тех, кто владел имуществом, был богатым, раскулачивали, отнимали у них дома, деньги… Из-за этого прадед был вынужден бежать из страны. Бабушка рассказывала, что в молодости он был знаком с Тукаем. В Китае он был муллой, преподавал в мечети, занимался просвещением людей. Моя прабабушка, по словам бабушки, тоже родилась в Казани, она окончила в Москве институт художеств и получила профессию танцовщицы.

Бабушка и дедушка, родственники Филюры Акчуриной Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

Когда я была маленькой, моя бабушка – дэу эни Мунира всегда говорила со мной на татарском. Тогда я татарский совсем не понимала. Она старалась привить любовь к родному языку мне и моей младшей сестре, создать татарскую среду для нас – пела песни, научила танцам. Я все еще помню, как она рассказывала сказки, разные истории, связанные с Казанью, татарами.

И когда я подросла, не забыла, что я татарка. Мне хотелось еще больше изучить культуру своего народа, знать язык, свои корни, я жила с мыслью, что когда-нибудь поеду в Татарстан, увижу землю своих предков, дорогую их сердцу родину. Поэтому очень хотела получить образование именно здесь, в Татарстане. Родители не были против, и когда появилась возможность, отправили меня учиться. Им я тоже очень благодарна.

Дедушка и бабушка Филюры Акчуриной в Казани Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

К счастью, мои дэу эти Имэнжан Салимов и дэу эни Мунира Акчурина тоже смогли побывать в Казани. Есть памятное фото, где они в Казанском Кремле с сотрудником Всемирного конгресса татар, руководителем отдела по работе с регионами Марсом абый Тукаевым (ныне – первый замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар, – прим. ред.).

– Дома вы говорили на татарском?

– В семье мы общались на китайском и уйгурском. Поэтому татарский я выучила, только уже приехав в Казань. В Китае в моем окружении татар было немного – говорят, в городе их осталось всего 4 тысячи. Но на Сабантуй, Навруз, праздник поэзии мы собираемся все вместе. Хотя нас мало, мы поддерживаем друг друга, живем дружно.

Татарская кухня на фестивале фольклора и туризма в Китае Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

«Родителям познакомились с моим женихом по телефону и дали согласие»

Когда Филюра приехала в Казань, ей было всего 19 лет. Она не знала языка, поэтому первое время ей было трудно привыкнуть к другой стране.

– Было сложно. Но я ходила на языковые занятия и постепенно освоила и русский, и татарский. Очень благодарна нашим учителям в Казанском университете – Гузель апа, Гульназ апа. Когда начала немного говорить на татарском, почувствовала связь, что это мой родной язык, язык матери. Сейчас больше слушаю татарские песни, они мне очень нравятся.

Я и сегодня стараюсь совершенствовать свой татарский, делаю для себя открытия в татарском языкознании. С мужем Азатом мы говорим на татарском, следим за тем, чтобы не заменять татарские слова. Это наше правило – говорить исключительно на родном языке.

Родители Филюры Акчуриной Маскуда Акчурина и Абуликем Мамед Иман Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

В 2020 году я окончила бакалавриат и хотела продолжить учебу в магистратуре. Если не получится, то вернусь в Китай, думала я. Но судьба решила иначе – познакомилась с моим будущим мужем Азатом. Некоторое время мы встречались, полюбили друг друга и поженились.

Мой папа сначала не давал согласия, потому что не хотел выдавать дочь замуж за человека, с которым не знаком лично. Но все же они познакомились – по телефону. К счастью, родителям Азат понравился. Мы еще не ездили в Китай. Я скучаю по родителям, сестренке. Хочется их увидеть, крепко их обнять. Родителям тоже хочется приехать ко мне в Казань, увидеть меня. Они еще ни разу не были здесь. Пока мы общаемся по телефону. К сожалению, на свадьбу они тоже не смогли приехать. Сегодня у меня самое большое желание – привезти родителей из Китая и оставить их жить здесь.

Мать Филюры Маскуда с детьми Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

«Очень рада, что, приехав из Китая, служу здесь своему народу»

В Казани Филюра поддерживает связи с соотечественниками из Китая, которые тоже имеют татарские корни. Многие из них повторили путь девушки – приехали в Татарстан учиться.

– После университета большинство возвращается в Китай, а с теми, кто остался в Казани, я общаюсь.

Сейчас я работаю в Казани репетитором по татарскому и китайскому языку, детским воспитателем. Знания, полученные в университете, пригодились в жизни. Я приехала из далекой страны и здесь, на земле своих предков, служу своему народу – очень рада этому!

О жизни татар в Китае

- Как живут наши соплеменники в Китае? Удается ли им сохранить традиции и обычаи, родной язык? Или они создают семьи с людьми других национальностей и забывают свою культуру?

– В Китае наши соплеменники стараются по возможности проводить наши старинные обряды, праздники. На эти праздники приходят и китайцы, и уйгуры. Они очень удивляются, когда видят, что татары в Китае, несмотря на небольшую численность, смогли сохранить свою культуру, язык. Поэтому на таких праздниках часто бывают журналисты, они снимают видео, фотографии, такая преданность своей культуре вызывает у них уважение и восторг. На праздниках мы угощаем гостей нашими национальными блюдами – готовим эчпочмак, бэлиш, чак-чак, кош теле.

Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

К счастью, мы сохраняем наши самобытные песни и танцы, потому что моя бабушка Мунира обучила им не только нас с сестрой, но и многих татар в нашем окружении. Я могу сказать, что народное творчество удалось передать от человека к человеку, от поколения к поколению. Татары и сейчас стараются сохранять национальное наследие, переданное нам нашими предками.

Хочу подчеркнуть: наши бабушки и дедушки не отказались от веры своих предков, остались верными своей религии. Обучили ее основам своих детей и внуков. Хотя мечети закрылись, они сохранили свою религию.

В Китае, хоть и редко, все еще можно увидеть деревянные татарские дома. Но в основном люди живут, конечно, в квартирах. Татары проживают в Синьцзян-Уйгурской автономии Китая, в частности в таких городах, как Кульджа, Урумчи, Алтай, Чэвчэк, Санжи.

– Как в Китае относятся к татарам?

– Отношение хорошее. Татар в Китае очень мало, поэтому там стараются способствовать их сохранению. «Татары – самый дорогой для нас народ», – говорят китайцы. Поэтому уважают наши праздники, наши традиции.

Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

«Дэу эни всегда твердила мне: “Выйдешь замуж за татарина”. Сбылось!»

– Мой папа Абуликем – уйгур, – рассказывает Филюра. – Не секрет, в Китае татары вступают в межнациональные браки. Но уйгуры с татарами очень близки. А моя дэу эни всегда мне твердила: “Ты найдешь татарина, выйдешь замуж за татарина!”. Это ее предсказание сбылось: я выучила татарский язык и вышла замуж за татарина, благодарна Аллаху за это!

Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

Татары и уйгуры имеют схожие традиции, обычаи, и языки наши похожи. Но лично я чувствую, что татарский мир, татарская культура мне очень близки.

В своего будущего мужа я влюбилась с первого взгляда. Про себя подумала: «Это мой суженый». Потом началась пандемия. Хотя мы не могли видеться, но много общались через интернет, по телефону.

Родные Азата приняли меня очень тепло. Когда он представил меня, сказал, что я татарка, приехавшая из Китая, они с большим уважением, восхищением и удивлением смотрели на меня. Любят меня как родную дочь. В гости в семью Азата, к его родственникам я еду как в свою родную семью, с большой радостью.

«Обещала себе, что исполню волю бабушки»

– У меня есть мечта – найти родственников моих бабушки и дедушки. Моя бабушка Акчурина, значит, должна быть какая-то связь с Акчуриными. Бабушка познакомилась с семьей Акчуриных из Башкортостана – Вильданом абый Акчуриным, но выяснить степень родства с этой семьей мы не смогли. Но есть ощущение, что связь должна быть. Мы продолжаем с ними общаться. К слову, когда мои родители не смогли приехать на свадьбу в Казань, кто, думаете, приехал на мой никах? Семья Вильдана абый была приглашена в качестве моих родных. Вот такие у нас теплые отношения.

Бабушка и дедушка Филюры Акчуриной на казанской улице Баумана Фото: из личного архива Филюры Акчуриной

Я хочу и дальше искать моих родных. По моим сведениям, у прадеда, который был вынужден сбежать из Казани, остались здесь жена и сын. Он потом искал их, но не нашел. Значит, у нас должны быть дальние родственники! Я не теряю надежды, думаю, что найду их. Жаль, что моей дэу эни уже нет в живых, она очень хотела найти родных. «Кызым, их надо найти, общаться с ними, дружить», – завещала она мне. Я дала обещание исполнить ее волю.

Зиля Мубаракшина, Intertat.tatar, перевод с татарского