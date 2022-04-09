Татарин в Америке: «Личное дело» полковника Ахмерова

В действительности личного дела полковника советской внешней разведки Исхака Ахмерова до сих пор целиком никто не видел. Хотя потрясающие истории, о которых оно могло бы рассказать, произошли уже более 70-80 лет назад.

Личного дела полковника советской внешней разведки Исхака Ахмерова до сих пор целиком никто не видел Фото: zvezdaweekly.ru

Страница, пропуск, страница

Небольшие порции, отрывки из его биографии стали появляться в публичном поле лишь в 1990-х годах, а некоторые новые подробности наши спецслужбы раскрыли только в последние годы. Поэтому в его полном тайн трудовом чекистском пути есть немало страниц, которые мы вынуждены пропустить. А те, которые известны, позволяют предположить, что оригинал личного дела довольно увесист и внушителен, как, собственно, и масштаб свершений нашего земляка.

Страница дружеская. Могучие старики

В конце 1960-х годов на московских улочках и сквериках в одном из тихих районов столицы нередко можно было увидеть двух неспешно прогуливающихся пожилых мужчин. Оба в очках, оба седые, внешне непримечательные. Вроде ничего необычного, но если бы прохожие знали, рядом с какими могучими стариками они спешно пробегают по своим делам… Про одного из них была наслышана вся страна – в 1968 году в прокат вышел прогремевший далеко за пределами Советского Союза фильм «Мертвый сезон», главную роль в котором исполнил Донатас Банионис. Прообразом киногероя стал знаменитый разведчик, советский резидент в США Рудольф Абель. После провала и ареста агентами ФБР в 1957 году он оказался в тюрьме. Только в 1962 году Абеля сумели обменять на американского летчика Френсиса Пауэрса, сбитого советской ПВО.

Рудольф Абель Фото: histrf.ru

Такова ирония судьбы разведчика – слава к нему может прийти только в случае провала. А сейчас по московским улочкам настоящий, а не киношный Абель гулял со своим старшим другом, когда-то бывшим наставником, о котором тогда мало кто знал даже из своих, – полковником, руководителем советской резидентуры в США в годы Великой Отечественной войны Исхаком Абдуловичем Ахмеровым. О том, кто же на самом деле этот пожилой преподаватель английского языка в школе КГБ, обладавший безупречным нью-йоркским акцентом, и чем же отличился перед страной, многие молодые сослуживцы и не догадывались.

Страница пограничная. На грани провала

Первая заграничная командировка, в которую Исхак Ахмеров отправился в качестве кадрового сотрудника внешней разведки, состоялась в 1933 году. Ахмеров – уже опытный дипломат с послужным списком, проработал в центральном аппарате разведки. Одним словом, тертый калач. Но у разведчиков-нелегалов легких заданий нет. Руководство направляет его в Китай под видом турецкого студента-востоковеда. Северо-восток Китая в это время оккупирован японцами, и советским властям нужно четко представлять себе ситуацию в этом важном для безопасности нашей страны регионе.

Будучи татарином, Ахмеров был внешне похож на турка, свободно владел турецким и идеально подходил для выполнения задания. Пробраться в Китай решили через европейскую страну, Италию. Прибыв туда, Ахмеров спокойно получил китайскую визу. Но вот незадача – здесь ему объяснили, что в Китай обычно едут транзитом через СССР, это и короче, и безопаснее. Чтобы не вызвать лишних подозрений, Ахмеров решил не выделяться и получил визу в советском консульстве. При выходе из консульства его тут же арестовали итальянские карабинеры.

Исхак Ахмеров с первой женой Фото: histrf.ru

После долгого выяснения обстоятельств решили отпустить молодого «студента». Но при этом оказалось, что у него нет и разрешения на пребывание в Италии. «Как же быть? Где мне его получить?» – осведомился Ахмеров. Итальянский офицер вдруг пошел ему навстречу и тут же выдал искомый документ. Удача была на стороне разведчика.

Но на этом приключения не завершились. Проследовав через Советский Союз в Китай, в момент пересечения границы в вагон поезда, в котором ехал Ахмеров, для проверки документов зашли японские военные. Проверили всех, никто не вызвал вопросов, кроме… Ахмерова. У него забрали паспорт и пригласили для беседы с японским офицером.

Разговор предстоял сложный. Японец знал русский. Ахмеров – «турецкий студент» – русским владеть был не должен. Беседу между ними переводил эмигрант-татарин, владевший русским и турецким. Не выдать себя в этой ситуации было непросто, и, видимо, в какой-то момент Ахмеров допустил какую-то оплошность, чем вызвал подозрения переводчика-татарина. А может быть, последний каким-то внутренним чутьем, по незаметным признакам почувствовал, что перед ним соплеменник-татарин, выдающий себя за турка. Ахмеров лихорадочно анализировал – в чем же он допускает ошибку, собрался и в конце концов сумел развеять подозрения. Хотя не исключено, что переводчик решил все-таки проявить татарскую солидарность. В итоге Ахмерову поставили в паспорт недостающую японскую визу и пропустили в Китай.

Экспозиция на выставке «Наши соотечественники – герои невидимого фронта» в Казани, посвященной Ахмерову Фото: kzn.ru

В Пекине Ахмеров поступил в американский колледж и очень быстро установил хорошие дружеские связи со студентами из различных стран. Особенно близко сошелся с англичанином и шведом. Те постоянно бывали в своих посольствах и потом делились с «турецким» товарищем крайне любопытными конфиденциальными сведениями о планах японцев в Китае, данными о политической и экономической ситуации. Ахмеров выходил на связь с позывным «Юнг». Командование было довольно, и вскоре в Москве для Ахмерова созрело новое задание, с выполнением которого он и войдет в историю. Глубокое знание Ахмеровым ситуации в Китае и Японии сыграет важную роль в 1941 году, когда перед СССР будет стоять задача не допустить нападения японцев на Советский Союз. Но об этом позже…

Страница ретроспективная. Полиглот

Исхак Ахмеров появился на свет 7 апреля 1901 года в городе Троицке Оренбургской губернии (ныне – Челябинской области) в бедной татарской семье. Отца он потерял еще будучи совсем маленьким, и мама вынужденно переехала с младенцем к своему отцу в Казанскую губернию. Семья у деда была большая, ртов много, жили тяжело. Маленького Исхака дед научил скорняжному мастерству, а любое искусное ремесло рано или поздно пригождается в жизни. Через много лет Исхак будет с благодарностью вспоминать своего бабая. Мальчишка остался без него в возрасте 12 лет и затем зарабатывал на хлеб чем мог: помощником приказчика, типографским работником, пекарем.

После революции советская власть отправила Ахмерова учиться в Москву на счетовода. Вернувшись в Казань, он работал в Наркомпросе Татарии, избрался депутатом Казанского городского Совета. Все это время он страстно хотел продолжить учебу, и его мечта осуществилась: в 1921 году Ахмерова отправляют в Москву в Коммунистический университет народов Востока. Здесь у него раскрывается настоящий талант к изучению иностранных языков. На следующий год его переводят на факультет международных отношений 1-го государственного университета (МГУ). Здесь он усердно учит турецкий, английский, французский языки. Работает над произношение, слушая зарубежные радиопередачи. За неистовым упорством следуют и успехи.

Экспонат выставки «Наши соотечественники — герои невидимого фронта» в Казани, посвященной Ахмерову Фото: kzn.ru

Затем два года работы заместителем директора педагогического техникума. А в 1925 году молодого специалиста приглашают в Наркоминдел. Отсюда Ахмерова командируют в Бухарскую республику, а в 1926 году направляют в Турцию – секретарем Генконсульства СССР в Стамбуле. Через пару лет он уже Генеральный консул Советского Союза в Стамбуле. Видимо, именно здесь на него обратили внимание сотрудники ОГПУ, присматривавшиеся к молодым дипломатам как к кадровому резерву советской разведки.

В 1930 году Исхак Ахмеров вернулся в Москву и начал работу уже в качестве сотрудника Иностранного отдела ОГПУ. Столь стремительно карьера могла развиваться только в послереволюционную эпоху и в первые годы советской власти, которой очень требовались талантливые кадры из классово близкой рабоче-крестьянской среды. Несмотря на молодость, первые шаги в разведке Ахмеров делал уже будучи опытным профессионалом.

Проработав на различных направлениях, в 1933 году Ахмеров отправляется на первое зарубежное задание в Китай. Руководство оценило возможности Ахмерова. По возвращении в 1934 году в Москву его начинают готовить к работе в США. Ахмеров штудирует английский, совершенствует произношение. По легенде, он опять стал турком, решившим учиться в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Экспозиция на выставке «Наши соотечественники – герои невидимого фронта» в Казани, посвященной Ахмерову Фото: kzn.ru

Страница американская. Служебный роман

В США Исхак Ахмеров прибыл в начале 1935 года. Прежний советский резидент, по одним сведениям, трагически погиб, по другим – был отозван в Москву в связи с болезнью. Ахмерову, впервые оказавшемуся в незнакомой стране, пришлось нелегко. Предстояло наладить связь с прежними агентами, приобрести новых. В течение года Ахмеров сумел организовать эффективную работу шести человек, в последующем его агентура увеличилась до десятка человек. Большинство их них сочувствовало левым идеям и Советскому Союзу и поставляло информацию бесплатно.

Резидентура добывала для Москвы самые разнообразные сведения о вооруженных силах США, планах командования ВМС, доклады американских военных атташе, а также ряда американских послов в зарубежных государствах. Эти сверхсекретные сведения незамедлительно ложились на стол руководству СССР. Особо важными агентами были «Норд» и «Корд». Агент «Норд» трудился в военном министерстве, агент «Корд» – в Госдепартаменте США.

Исхак Ахмеров в форме полковника госбезопасности. Послевоенная фотография с выставки «Наши соотечественники – герои невидимого фронта» в Казани Фото: kazved.ru

Судьба повернулась так, что в 1936 году одним из ценных помощников Исхака Ахмерова стала Хелен Лоури, работавшая под псевдонимом «Таня». Эта красивая молодая девушка оказалась племянницей руководителя компартии США Эрла Браудера. Она имела хорошие связи в вашингтонской администрации, помогала с оформлением документов для нелегалов, в организации конспиративных встреч, в вербовке новых агентов. Тесная совместная работа в течение нескольких лет привела к возникновению глубоких чувств между Исхаком и Хелен.

В конце 1930-х годов новый нарком НКВД Лаврентий Берия отозвал из-за рубежа почти всех резидентов разведки. Многие из них были, к сожалению, репрессированы, во многих странах разрушилась агентурная сеть, пропадали налаживаемые годами связи. Под ударом оказались и многие сослуживцы Ахмерова, которого в 1939 году также вызвали в Москву. Перед этим Исхак Абдулович написал письмо на имя Берии с просьбой разрешить жениться на Хелен Лоури. Берия был вне себя от гнева, но за Ахмерова заступился начальник разведки генерал Павел Фитин. В итоге родственные связи Хелен с Эрлом Браудером были учтены и брак разрешили.

Из первой командировки в США Исхак Ахмеров вернулся в Москву в 1940 году. На родине его подвергли долгой и тщательной проверке. В итоге оставили в покое, понизив в должности до стажера.

Экспонат выставки «Наши соотечественники – герои невидимого фронта» в Казани, посвященной Ахмерову Фото: kzn.ru

Вся жизнь страны кардинально поменялась с началом Великой Отечественной войны. Перед руководством остро встал вопрос использования опытных разведчиков, потенциал которых пропадал в Москве.

Опыт и знания Ахмерова сыграли важную роль осенью грозного 1941 года, когда над Советским Союзом нависла угроза нападения Японии, выступавшей союзницей фашистской Германии. Необходимо было исключить эту опасность, переключив внимание японцев на другие задачи. А для этого нужно было столкнуть их с США. Генерал разведки Валентин Павлов позднее вспоминал, что Ахмеров подготовил анализ ситуации в Восточно-Тихоокеанском регионе, в котором намеренно сделал акцент на военных приготовлениях японцев к нападению на США и отправил сей документ одному из своих важных агентов в американском Минфине. В результате продуманной операции сей документ оказался на столе у главы Госдепартамента США и впоследствии лег в основу ноты госсекретаря США Корделла Халла в адрес Японии. 26 ноября 1941 года американская нота была вручена японскому послу, а 7 декабря Япония напала на базу ВМС США в Перл-Харборе. Начавшиеся затем военные действия между США и Японией устранили для Советского Союза смертельную опасность на Дальнем Востоке.

Страница военная. Возвращение в Штаты

В конце 1941 года Исхака Ахмерова вместе с супругой Хелен (Еленой), также принятой в штат разведки, вновь направили в США. Ему предстояло восстановить деятельность «спящей» сети агентов и наладить информирование советского руководства о ситуации внутри страны и планах США в ходе мировой войны.

Исхак Ахмеров с супругой Хелен (Еленой) Фото: zvezdaweekly.ru

На американский континент супруги добирались окольными путями через Китай и Гонконг. Для легализации в США Исхак Ахмеров стал компаньоном небольшой фирмы по пошиву меховых изделий. Вот где пригодились ему навыки, переданные от деда-скорняка. Довольно успешно устроив таким образом дела, Ахмеров в короткий срок возобновил эффективную деятельность резидентуры.

Ситуация в стране была сложной. Американская контрразведка многократно усилила бдительность. Любые действия могли вызвать подозрение и оказаться фатальными для советских бойцов «невидимого фронта».

Центр писал Ахмерову: «Мы прекрасно понимаем, что условия для работы в стране стали более сложными, чем они были в мирное время, особенно для нелегалов. Совершенно естественно, что спецслужбами принимаются меры предосторожности. Поэтому надо перестроить работу применительно к новым, более сложным условиям в стране».

Талант Ахмерова заключался в том, чтобы остаться незаметным, ни в коем случае не вызвать лишнего интереса к своей персоне и деятельности связанных с ним людей. И в то же время решать поставленные задачи.

Награды Ахмерова, выставка «Наши соотечественники – герои невидимого фронта» в Казани Фото: kzn.ru

Исхак Ахмеров выстроил в США разветвленную сеть агентуры, которая снабжала его нужной информацией из Госдепартамента, ФБР, Управления военной промышленностью, департамента юстиции и других структур. Один из агентов добывал сведения из святая святых – Управления стратегических служб США, то есть американской внешней разведки. Во время Тегеранской конференции 1943 года советское руководство получало информацию о планах американцев. Ахмеров регулярно передавал в Москву информацию о военной промышленности и инфраструктуре, контактах американцев с союзниками. Курировал Ахмеров и критически важный «Манхэттенский проект», в рамках которого шли работы по созданию атомного оружия. Благодаря усилиям резидентуры сверхсекретные сведения по проекту исправно ложились на стол советских ученых-атомщиков.

В 1945 году резидентура Ахмерова получила доступ к материалам сепаратных переговоров американцев с немцами по условиям выхода Германии из войны. Это известный сюжет из культового фильма «Семнадцать мгновений весны». С ним знаком почти каждый, кто застал советскую эпоху. Штирлица знают все, а подлинные герои, конечно, как всегда остались за кадром. Но ничего с этим не поделаешь, таковы законы жанра.

Страница подытоживающая. Место в истории

Исхак Ахмеров с супругой вернулись на Родину только в начале 1946 года, когда в результате предательства одного из агентов над ним нависла угроза разоблачения. Но он успел скрыться, и американская контрразведка так и не узнала имя легендарного советского резидента.

Мемориальная доска установлена на доме № 4 по улице Жуковского, где Ахмеров работал в Наркомате просвещения ТАССР Фото: kzn.ru

В Москве полковник Исхак Абдулович Ахмеров еще долгое время работал заместителем начальника Управления нелегальной разведки, не раз выезжал в короткие зарубежные командировки. Эти страницы его личного дела пока так и остаются неизвестными. А затем ветеран спецслужб преподавал в центре подготовки разведчиков-нелегалов. Вот в этот период он и находил время для прогулок с Рудольфом Абелем.

Девять лет его нелегальной работы в США, без провалов, под самым носом американских спецслужб, работы эффективной и повлиявшей на многие ключевые события мировой истории XX века, стали одним из профессиональных достижений отечественной нелегальной разведки.

Исхака Ахмерова не стало 18 июля 1976 года. Его американская супруга Хелен пережила мужа на пять лет.