«Татарин, русский, кумык, чеченец»: командир «Ахмата» показал бойцов подразделения

Кадрами с позиций одного из отрядов спецназа «Ахмат» в Серебрянском лесничестве поделился в своем телеграм-канале командир интернационального подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

Он показал обустройство позиций и познакомил своих подписчиков с некоторыми бойцами разных национальностей. Здесь плечом к плечу воюют татарин, кумык, русский, чеченец, а также представители других народов, населяющих Россию.

«Непосредственно на данном участке старшим у нас является русский парень. В его подчинении находятся бойцы всех национальностей… Учитесь! "Ахмат" это самое дружное, самое интернациональное подразделение!» – отметил Алаудинов.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.