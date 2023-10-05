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«Татарин, русский, кумык, чеченец»: командир «Ахмата» показал бойцов подразделения
Кадрами с позиций одного из отрядов спецназа «Ахмат» в Серебрянском лесничестве поделился в своем телеграм-канале командир интернационального подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.
Он показал обустройство позиций и познакомил своих подписчиков с некоторыми бойцами разных национальностей. Здесь плечом к плечу воюют татарин, кумык, русский, чеченец, а также представители других народов, населяющих Россию.
«Непосредственно на данном участке старшим у нас является русский парень. В его подчинении находятся бойцы всех национальностей… Учитесь! "Ахмат" это самое дружное, самое интернациональное подразделение!» – отметил Алаудинов.
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