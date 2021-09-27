«Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрабабушка окажется удмурткой»

Фото © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Татары – имперский народ, а имперские народы не жили в изоляции

Публикация стенограммы круглого стола с участием историка Исмагила Гибадуллина в «Миллиард.Татар» вызвала определенный резонанс. Кому-то не понравилось мнение о том, что татары, оказывается, ассимилировали марийцев.

Поскреби русского и… сами знаете, кого найдешь. То же самое можно сказать и о татарах. Но «ковыряющихся» в себе татар некоторые другие татары по каким-то причинам особенно недолюбливают. Почему-то все хотят считать татар автохтонным древним народом с «чистой» кровью (и совестью). Почему-то некоторых татар особенно бесит упоминание о наличии у них финно-угорских и чувашских корней.

Но посмотрите на происхождение татар - где они были, кто участвовал в их формировании, где жили древние булгары, древние татары… Да и территория Поволжья до появления татар никак не пустовала. Однако у марийцев отсутствуют сказки-легенды о народе-истребителе, который убивал всех подряд. Если бы поволжские тюрки так делали, такие легенды непременно существовали бы. А если такого явления не было, стало быть, финно-угорские народы просто ассимилировались.

Татары – имперский народ. А имперские народы не жили в изоляции, значит, и смешение народов происходило очень интенсивно.

Рамис Латыпов: «Почему-то все хотят считать татар автохтонным древним народом с «чистой» кровью (и совестью)» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Следы ассимиляции

Мне кажется очень забавным желание некоторых историков отрицать этот момент. Ну оглянитесь немного вокруг и увидите соответствующие следы.

Например, в моем родном Арском районе есть деревни, где некоторые жители до сих пор говорят о себе «без бит чирмешлэр» - «мы же черемисы». Нет, они не марийцы, они татары, разговаривают на татарском, слушают Салавата, устраивают Сабантуй, держат уразу, празднуют Курбан-байрам, любят чай. Если скажешь им, что они не татары, могут и обидеться. Как известно, татары немного горячий народ – могут «полезть на хлебную витрину», как говорят настоящие татары, то бишь дать по щам… Поэтому я название деревни не раскрою, вдруг кому-то из сельчан это покажется обидным. Но констатировать факт можно: следы недавно прошедшей ассимиляции есть, и они видны невооруженным глазом.

В одном из таких сел дома до сих пор строят, как в марийских деревнях. У татар перед домом принято обустраивать палисадник, а там этого нет. Не знаю где как, но марийцы в наших краях строят дома именно так. «Марийские» следы видны и в кухне, и в быту. Марийцы всегда ходили по грибы, тогда как у татар это было не принято.

Писатель Мухаммет Магдеев пишет в одном из своих произведений про голод. Есть там такой эпизод - в одном из татарских сел жители употребляют в пищу моллюски. «А почему нам нельзя?» - спрашивает голодный мальчик из соседней деревни. Ему отвечают: а мы татары. А им? Им-то можно... При том, что они тоже татары…

«Некоторые названия населенных пунктов прямо говорят о том, что здесь когда-то жили вовсе не татары…» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Знакомый составитель шежере рассказывал мне такой случай. К нему обратился известный кряшен, которого обижали слова о том, что кряшены появились в результате насильственного крещения. Он решил составить родословную и доказать, что крещенные татары (кряшены) существовали и до завоевания Казанского ханства. Но исследование показало, что кряшенская деревня была когда-то удмуртской… Узнав об этом, заказчик попросил изыскания не продолжать.

Когда татарское было престижным

Об этом нервно пишут и многие историки из финно-угорских народов: некоторые названия населенных пунктов прямо говорят о том, что здесь когда-то жили вовсе не татары… Эти названия деревень и рек понятны удмуртам или марийцам, а тюркам – нет… И такая же топонимика встречается в Удмуртии и Марий Эл. Да и наличие каких-то древних обрядов вроде бы доказывает древние корни жителей некоторых сел…

Есть и народные предания. Финно-угорские земли входили в состав Казанского ханства. Верхушка государства приняла ислам, разговаривать на татарском было престижно, «модно». То же самое происходит и сейчас практически с любым народом, исключая крупные – многие татары, чуваши, марийцы считают русский более престижным. Те историки, что бьют тревогу об этом, - почему они исключают такое явление в средние века и Новое время?

Не просто так же воевали марийцы за Казанское ханство - они считали это государство своим.

Татарско-марийское побоище

Но не надо думать, что все происходило очень гладко и массово. Сопротивление татарам, «очаги напряжения», как мы сейчас сказали бы, тоже были. Например, жители нашей деревни в свое время бежали на север Арского района, спасаясь от насильственного крещения, и поселились около маленькой речушки под названием Бужа. В преданиях народа осталась легенда, как из леса появилось много-много воинов, которые прогнали «басурман», то бишь наших предков… Пришлось оставить дома и переселиться южнее. Старики до сих пор помнят первоначальное место деревни, там до сих пор, говорят, растет крапива двудомная – вечный спутник человека, появляющийся там, где человек портит дерн. А говор жителей до сих пор отличается от местного.

Аксакалы показывали мне и место столкновения между деревнями Шоруньжа и Нижняя Ура. По преданиям, там, на речушке, произошла «битва» марийцев и татар – первые не хотели пускать вторых в свои земли. После побоища заключили перемирие и установили границу по реке: севернее татарам вход воспрещен! И в самом деле, севернее татарских сел в тех краях нет.

«Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрадед окажется марийцем, принявшим ислам» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрадед окажется марийцем, принявшим ислам

То есть это явление было. Странно его отрицать, считая татар народом без примесей.

Но не надо и преувеличить, как любят делать некоторые башкирские этномиссионеры, которые пишут о татарах как о марийцах, принявших ислам, вообще забывая о том, что «поскреби башкорта – найдешь угров и манси». Народ манси тоже когда-то жил на Южном Урале, но это тоже ничего не значит, было и было.

Поскреби татарина – выскребешь и черемиса, и удмурта, и мордвина, и чуваша, и, возможно, венгра. Это явление надо изучать, а не клевать историков, профессионально занимающихся этим направлением.

Да и татары должны спокойно реагировать на это, ровно так же, как и русские. Где жили русские в средние века и где они живут сейчас? А сколько народов просто растаяли внутри русского народа? Но русские от этого не перестают быть русскими. Мне это удивительно - не стыдятся же русские предков Пушкина из эфиопов или тюркского происхождения Колчака, а некоторые татары почему-то воспринимают такое в штыки. Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрабабушка окажется удмуртской девушкой, вышедшей замуж за татарского джигита или прапрапрадед окажется марийцем, принявшим когда-то ислам.

Явление интересное, практически не изученное. И если мы хотим знать свою историю, надо его изучать.

Хвастаться своим «чистым» происхождением может только ущербный человек

Но, как у нас принято, закомплексованные люди начинают указывать другим на их «недостатки». Некоторые товарищи из интеллигенции еще не разучились посмеиваться даже над мишарским говором. Вот они и будут говорить: «Белэсенме, алар бит чирмешлэр…» (Знаешь, они же марийцы…»). При этом совершенно не понимая, что «поскреби» его – удивится сам.

Народы с малым количеством примесей можно, наверное, найти только в труднодоступных горных районах. Да и то, если посмотреть на более ранние периоды, то даже индейцы Америки вышли из Евразии. Да и в целом все люди братья.

«Мы должны быть благодарны нашим дедам и бабушкам за то, что они сохранили наши язык, культуру, обычаи и донесли их до нас» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Хвастаться своим «чистым» происхождением, пытаться унижать остальных может только ущербный человек, не знающий историю. Я считаю, что татары сильный народ, и большинство их восприняли информацию Исмагила Гибадуллина адекватно. То есть так, как следует – ученый-историк на то и ученый, чтобы говорить нам об истории. А устраивать из этого «большую политику» не стоит.

Почему нам надо это изучать? Во-первых, это наша история. Во-вторых, ассимиляция происходит и сейчас – но уже не в нашу пользу. Надо делать выводы. Даже завоеватели растворялись в народе с более высоким культурным уровнем. Посмотрите на китайцев, кого они только не переварили.

В истории ассимилировали народы с более высоким уровнем развития на тот период истории (на тот период!), здесь все решал интеллект, а не сила. Эти люди когда-то посчитали, что быть татарином круто, модно и престижно. И насколько мы знаем, татары, будучи «второсортным» народом империи, продолжали ассимилировать другие народы очень интенсивно - это явление прекратилось только после революции 1917 года.

Проявления нацизма

Значит, стать татарином в империи для этих народов было модно. Заниматься кузнечным делом татарам запрещали, но империя совершенно упускала при этом, что самая главная сила – интеллект. В битве на поле победить можно, а в такой «невидимой» войне – нет. Кстати, это доказали и евреи – сколько лет скитались по миру, но самосознание не потеряли.

«Если человек хвастается своим «чистокровным прошлым», «блестящим шежере» - значит, ему нечем больше гордиться» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Ровно так же стоит относиться и к выпадам горе-этномиссионеров из Башкортостана, которые пишут о татарах как о народе «из чувашей и финно-угров». Здесь несколько моментов. Презрение, сквозящее в этих усмешках, говорит о том, что мы имеем дело с проявлениями нацизма. Почему мы должны стыдиться того, что среди нас живут потомки марийцев, удмуртов, чуваш, мордвы? Татарский народ благодаря в том числе и этому имеет такую богатую и разнообразную культуру. Это не позорное явление, это похвала, признание, что татары оказались «привлекательным» народом.

«Спасибо деду»

Впрочем, звучат обвинения татар и в ассимиляции башкир в Башкортостане. Наверное, было такое. И здесь тот же ответ: если человек решил, что татарином быть престижно, что тут поделаешь?

Мы должны быть благодарны нашим дедам и бабушкам за то, что они сохранили наши язык, культуру, обычаи и донесли их до нас. А если среди них были люди других национальностей, то мы вдвойне им благодарны - они культурно обогатили нас и были такого высокого мнения о татарах, что решили воспитать татарами своих детей.

Ну и самое главное. Хвастаться можно только тем, чего ты сам лично добился. А если человек хвастается своим «чистокровным прошлым», «блестящим шежере» - значит, ему нечем больше гордиться. Свои достижения ничтожны, вот и хвастается чужими – то бишь своих дедов и прадедов, которые жили в изоляции и кроме представителей своего народа ни с кем не общались, не влюблялись, не изучали языки и прочее…