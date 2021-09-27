«Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрабабушка окажется удмурткой»
Главный редактор «Интертат.ру» Рамис Латыпов в своей авторской колонке полемизирует со сторонниками теории «чистых наций».
Татары – имперский народ, а имперские народы не жили в изоляции
Публикация стенограммы круглого стола с участием историка Исмагила Гибадуллина в «Миллиард.Татар» вызвала определенный резонанс. Кому-то не понравилось мнение о том, что татары, оказывается, ассимилировали марийцев.
Поскреби русского и… сами знаете, кого найдешь. То же самое можно сказать и о татарах. Но «ковыряющихся» в себе татар некоторые другие татары по каким-то причинам особенно недолюбливают. Почему-то все хотят считать татар автохтонным древним народом с «чистой» кровью (и совестью). Почему-то некоторых татар особенно бесит упоминание о наличии у них финно-угорских и чувашских корней.
Но посмотрите на происхождение татар - где они были, кто участвовал в их формировании, где жили древние булгары, древние татары… Да и территория Поволжья до появления татар никак не пустовала. Однако у марийцев отсутствуют сказки-легенды о народе-истребителе, который убивал всех подряд. Если бы поволжские тюрки так делали, такие легенды непременно существовали бы. А если такого явления не было, стало быть, финно-угорские народы просто ассимилировались.
Татары – имперский народ. А имперские народы не жили в изоляции, значит, и смешение народов происходило очень интенсивно.
Следы ассимиляции
Мне кажется очень забавным желание некоторых историков отрицать этот момент. Ну оглянитесь немного вокруг и увидите соответствующие следы.
Например, в моем родном Арском районе есть деревни, где некоторые жители до сих пор говорят о себе «без бит чирмешлэр» - «мы же черемисы». Нет, они не марийцы, они татары, разговаривают на татарском, слушают Салавата, устраивают Сабантуй, держат уразу, празднуют Курбан-байрам, любят чай. Если скажешь им, что они не татары, могут и обидеться. Как известно, татары немного горячий народ – могут «полезть на хлебную витрину», как говорят настоящие татары, то бишь дать по щам… Поэтому я название деревни не раскрою, вдруг кому-то из сельчан это покажется обидным. Но констатировать факт можно: следы недавно прошедшей ассимиляции есть, и они видны невооруженным глазом.
В одном из таких сел дома до сих пор строят, как в марийских деревнях. У татар перед домом принято обустраивать палисадник, а там этого нет. Не знаю где как, но марийцы в наших краях строят дома именно так. «Марийские» следы видны и в кухне, и в быту. Марийцы всегда ходили по грибы, тогда как у татар это было не принято.
Писатель Мухаммет Магдеев пишет в одном из своих произведений про голод. Есть там такой эпизод - в одном из татарских сел жители употребляют в пищу моллюски. «А почему нам нельзя?» - спрашивает голодный мальчик из соседней деревни. Ему отвечают: а мы татары. А им? Им-то можно... При том, что они тоже татары…
Знакомый составитель шежере рассказывал мне такой случай. К нему обратился известный кряшен, которого обижали слова о том, что кряшены появились в результате насильственного крещения. Он решил составить родословную и доказать, что крещенные татары (кряшены) существовали и до завоевания Казанского ханства. Но исследование показало, что кряшенская деревня была когда-то удмуртской… Узнав об этом, заказчик попросил изыскания не продолжать.
Когда татарское было престижным
Об этом нервно пишут и многие историки из финно-угорских народов: некоторые названия населенных пунктов прямо говорят о том, что здесь когда-то жили вовсе не татары… Эти названия деревень и рек понятны удмуртам или марийцам, а тюркам – нет… И такая же топонимика встречается в Удмуртии и Марий Эл. Да и наличие каких-то древних обрядов вроде бы доказывает древние корни жителей некоторых сел…
Есть и народные предания. Финно-угорские земли входили в состав Казанского ханства. Верхушка государства приняла ислам, разговаривать на татарском было престижно, «модно». То же самое происходит и сейчас практически с любым народом, исключая крупные – многие татары, чуваши, марийцы считают русский более престижным. Те историки, что бьют тревогу об этом, - почему они исключают такое явление в средние века и Новое время?
Не просто так же воевали марийцы за Казанское ханство - они считали это государство своим.
Татарско-марийское побоище
Но не надо думать, что все происходило очень гладко и массово. Сопротивление татарам, «очаги напряжения», как мы сейчас сказали бы, тоже были. Например, жители нашей деревни в свое время бежали на север Арского района, спасаясь от насильственного крещения, и поселились около маленькой речушки под названием Бужа. В преданиях народа осталась легенда, как из леса появилось много-много воинов, которые прогнали «басурман», то бишь наших предков… Пришлось оставить дома и переселиться южнее. Старики до сих пор помнят первоначальное место деревни, там до сих пор, говорят, растет крапива двудомная – вечный спутник человека, появляющийся там, где человек портит дерн. А говор жителей до сих пор отличается от местного.
Аксакалы показывали мне и место столкновения между деревнями Шоруньжа и Нижняя Ура. По преданиям, там, на речушке, произошла «битва» марийцев и татар – первые не хотели пускать вторых в свои земли. После побоища заключили перемирие и установили границу по реке: севернее татарам вход воспрещен! И в самом деле, севернее татарских сел в тех краях нет.
Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрадед окажется марийцем, принявшим ислам
То есть это явление было. Странно его отрицать, считая татар народом без примесей.
Но не надо и преувеличить, как любят делать некоторые башкирские этномиссионеры, которые пишут о татарах как о марийцах, принявших ислам, вообще забывая о том, что «поскреби башкорта – найдешь угров и манси». Народ манси тоже когда-то жил на Южном Урале, но это тоже ничего не значит, было и было.
Поскреби татарина – выскребешь и черемиса, и удмурта, и мордвина, и чуваша, и, возможно, венгра. Это явление надо изучать, а не клевать историков, профессионально занимающихся этим направлением.
Да и татары должны спокойно реагировать на это, ровно так же, как и русские. Где жили русские в средние века и где они живут сейчас? А сколько народов просто растаяли внутри русского народа? Но русские от этого не перестают быть русскими. Мне это удивительно - не стыдятся же русские предков Пушкина из эфиопов или тюркского происхождения Колчака, а некоторые татары почему-то воспринимают такое в штыки. Татарин не перестанет быть татарином, если его прапрабабушка окажется удмуртской девушкой, вышедшей замуж за татарского джигита или прапрапрадед окажется марийцем, принявшим когда-то ислам.
Явление интересное, практически не изученное. И если мы хотим знать свою историю, надо его изучать.
Хвастаться своим «чистым» происхождением может только ущербный человек
Но, как у нас принято, закомплексованные люди начинают указывать другим на их «недостатки». Некоторые товарищи из интеллигенции еще не разучились посмеиваться даже над мишарским говором. Вот они и будут говорить: «Белэсенме, алар бит чирмешлэр…» (Знаешь, они же марийцы…»). При этом совершенно не понимая, что «поскреби» его – удивится сам.
Народы с малым количеством примесей можно, наверное, найти только в труднодоступных горных районах. Да и то, если посмотреть на более ранние периоды, то даже индейцы Америки вышли из Евразии. Да и в целом все люди братья.
Хвастаться своим «чистым» происхождением, пытаться унижать остальных может только ущербный человек, не знающий историю. Я считаю, что татары сильный народ, и большинство их восприняли информацию Исмагила Гибадуллина адекватно. То есть так, как следует – ученый-историк на то и ученый, чтобы говорить нам об истории. А устраивать из этого «большую политику» не стоит.
Почему нам надо это изучать? Во-первых, это наша история. Во-вторых, ассимиляция происходит и сейчас – но уже не в нашу пользу. Надо делать выводы. Даже завоеватели растворялись в народе с более высоким культурным уровнем. Посмотрите на китайцев, кого они только не переварили.
В истории ассимилировали народы с более высоким уровнем развития на тот период истории (на тот период!), здесь все решал интеллект, а не сила. Эти люди когда-то посчитали, что быть татарином круто, модно и престижно. И насколько мы знаем, татары, будучи «второсортным» народом империи, продолжали ассимилировать другие народы очень интенсивно - это явление прекратилось только после революции 1917 года.
Проявления нацизма
Значит, стать татарином в империи для этих народов было модно. Заниматься кузнечным делом татарам запрещали, но империя совершенно упускала при этом, что самая главная сила – интеллект. В битве на поле победить можно, а в такой «невидимой» войне – нет. Кстати, это доказали и евреи – сколько лет скитались по миру, но самосознание не потеряли.
Ровно так же стоит относиться и к выпадам горе-этномиссионеров из Башкортостана, которые пишут о татарах как о народе «из чувашей и финно-угров». Здесь несколько моментов. Презрение, сквозящее в этих усмешках, говорит о том, что мы имеем дело с проявлениями нацизма. Почему мы должны стыдиться того, что среди нас живут потомки марийцев, удмуртов, чуваш, мордвы? Татарский народ благодаря в том числе и этому имеет такую богатую и разнообразную культуру. Это не позорное явление, это похвала, признание, что татары оказались «привлекательным» народом.
«Спасибо деду»
Впрочем, звучат обвинения татар и в ассимиляции башкир в Башкортостане. Наверное, было такое. И здесь тот же ответ: если человек решил, что татарином быть престижно, что тут поделаешь?
Мы должны быть благодарны нашим дедам и бабушкам за то, что они сохранили наши язык, культуру, обычаи и донесли их до нас. А если среди них были люди других национальностей, то мы вдвойне им благодарны - они культурно обогатили нас и были такого высокого мнения о татарах, что решили воспитать татарами своих детей.
Ну и самое главное. Хвастаться можно только тем, чего ты сам лично добился. А если человек хвастается своим «чистокровным прошлым», «блестящим шежере» - значит, ему нечем больше гордиться. Свои достижения ничтожны, вот и хвастается чужими – то бишь своих дедов и прадедов, которые жили в изоляции и кроме представителей своего народа ни с кем не общались, не влюблялись, не изучали языки и прочее…