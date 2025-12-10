Татаренков выступил на треке «Гордись» форума «Наш Татарстан»

«Про возможности в России» рассказал сегодня молодым людям из Татарстана предприниматель, медиаведущий, автор «Изолента live» и эксперт в сфере стратегических коммуникаций Трофим Татаренков. Встреча прошла в рамках трека «Гордись» республиканского молодежного форума «Наш Татарстан–2025» в IT-парке имени Башира Рамеева в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мы создали государство, в котором неограниченные возможности. И хочется разобраться, а какие на самом деле есть возможности и что нужно сделать, чтобы принести пользу государству и обществу. Главный тезис – делай, что любишь, а дальше все получится само собой», – сообщил до начала встречи журналистам Трофим Татаренков.

До старта мероприятия гость раздавал автографы. На дискуссию пришли студенты, волонтеры, молодежные лидеры и организаторы проектов. В их числе оказалась студентка первого курса колледжа КИУ Анна Крайнова. Она сообщила «Татар-информу», что пришла на встречу, чтобы узнать о том, как построить карьеру и добиться успеха.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Про Татаренкова раньше уже слышала. Считаю его интересным спикером», – сказала она.

Свое выступление Татаренков начал с небольшого экскурса в историю нашей страны, вспомнил также времена ковида. Далее спикер поинтересовался у молодых людей, что они знают о том, ради чего сейчас проходит специальная военная операция, рассказал о бесполезном времяпровождении в соцсетях, на которые молодежь тратит от 8 часов в день.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Разговор также затронул такие темы – как выстраивать карьеру и бизнес в современной России, какие возможности открывает Татарстан, и почему долгосрочный успех завязан на личной позиции и репутации. Татаренков связал тему личного бренда с ответственностью за слово и образ страны в информационном поле. Отдельный блок посвятили работе с исторической повесткой и медиасредой.

«Татарстан – очень интересный, самобытный регион. Каждая поездка сюда – попытка узнать что-то новое, а еще узнать, как функционирует регион. Я здесь был в первый раз до тысячелетия. Здесь проводятся спортивные соревнования, происходят какие-то политические вещи. Соответственно, регион хорошеет, очень люблю здесь бывать», – заметил Татаренков в беседе с журналистами.

Модератором сегодняшней встречи выступил депутат Госсовета РТ, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ Тимур Камалетдинов.