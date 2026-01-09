TatarChallenge: турнир по волейболу на снегу стартует 11 января в Казани

Фото: ЦПВС "Динамо"

Любителей активного зимнего отдыха ждёт захватывающий турнир по волейболу на снегу. Уже 11 января состоится первый этап популярного соревнования TatarChallenge, который откроет новый сезон спортивных баталий.

Все подробности расписания турнира можно найти на официальной странице мероприятия. Для участия достаточно собрать команду всего из четырёх игроков и внести символический стартовый взнос – всего лишь 500 рублей с каждого участника.

Регистрация на этапы соревнований откроется постепенно, отдельно для каждого этапа, поэтому рекомендуем следить за нашими обновлениями!

Начинайте подготовку прямо сейчас и присоединяйтесь к яркому спортивному событию зимы вместе с TatarChallenge.