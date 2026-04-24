«Татарча диктант» в этом году посвятили 140-летию Тукая

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году акция «Татарча диктант» приурочена к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Участникам предложили написать под диктовку стихотворение «Туган тел» и рассказ «Бәхет».

Перед началом мероприятия заслуженный деятель искусств Татарстана Алмаз Хамзин встретил участников, исполнив песни под баян и предложив им подпевать.

Акцию в «Татмедиа» организовало информационное агентство «Татар-информ». В ней приняли участие журналисты и известные татарские блогеры. Текст диктанта читала сотрудница журнала «Сөембикә», блогер и журналист Фагиля Шакирова.

Она отметила, что многие воспринимают «Татарча диктант» как слишком официальное и серьезное мероприятие, из-за чего некоторые даже боятся приходить, опасаясь плохой оценки. При этом, по ее словам, изначально хотелось создать атмосферу праздника.

Она напомнила, что раньше образцы правильной речи люди слышали по телевидению и радио, а теперь это пространство во многом заняли блогеры. По ее мнению, диктант – это возможность вспомнить уроки татарского языка и своих учителей.

Участников также поприветствовал генеральный директор «Татмедиа» Шамиль Садыков. Он подчеркнул, что акция стала важной и нужной традицией, особенно в условиях, когда интернет-среда постепенно вытесняет письменную культуру.

По его словам, раньше люди чаще писали письма от руки и читали книги, тогда как сегодня правильно писать на татарском с использованием национального алфавита умеет лишь часть носителей языка. Он отметил, что акция помогает сохранить письменную культуру, а совместное написание диктанта становится поводом для гордости.

При этом он обратил внимание на то, что многие пользователи в соцсетях игнорируют татарские буквы и общаются, смешивая языки.

Редактор отдела журнала «Сөембикә» Лилия Гареева подчеркнула, что акция объединяет татар по всему миру. По ее словам, участие в диктанте позволяет почувствовать себя частью большого народа.

Она добавила, что старается писать диктант каждый год, поскольку это приносит особые эмоции: в такие моменты она ощущает себя частью большого целого. По ее мнению, подобные мероприятия важны для общения и объединения людей, а для кого-то они могут стать поводом задуматься о своей национальной принадлежности.

Журналист с многолетним стажем Лилия Яруллина приняла участие в акции впервые. Она рассказала, что, несмотря на опыт работы в журналистике, раньше не писала диктант, но осталась под большим впечатлением. По ее словам, она ощутила татарский и национальный дух, а сам процесс оказался несложным благодаря красоте и близости языка Тукая.

Она также отметила, что музыкальное вступление Алмаза Хамзина задало особое настроение, что, возможно, и помогло легко справиться с заданием. Яруллина выразила мнение, что каждому, кто считает себя татарином, стоит принять участие в этой акции.

В акции также приняли участие Раиля Ахунова, Рафис Атаказов, Рамзия Ахмадуллина, Гульгена Шихапова, Радик Сабиров, аспирант КФУ Гамзе Нур Налбант, а также журналисты Риман Гилемханов, Раиса Борганиева, Эльза Газизова, Фирдавес Исмагилова, Фания Лотфуллина, Гулюса Мифтахова, Айгуль Ахмадшина, Ильзира Гиздуллина и Айгуль Хайруллина.

Работы участников направят на проверку в Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Результаты опубликуют через месяц на сайте.

Проект реализуется в рамках государственной программы по сохранению национальной идентичности татарского народа, направленной на развитие языка, культуры и традиций.

Впервые акция состоялась в 2016 году по инициативе Всемирного форума татарской молодежи и креативных активистов. Если в первые годы она проходила только в Татарстане и нескольких регионах, то сегодня объединяет татар, проживающих в 26 странах и 73 регионах России.

Организаторами выступают Всемирный конгресс татар, Всемирный форум татарской молодежи, Министерство по делам молодежи Татарстана, Казанский федеральный университет и телерадиокомпания «Яңа гасыр». В числе партнеров – Министерства образования и науки и культуры Татарстана.

Зульфия Шавалиева