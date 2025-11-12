«Татарча диктант» напишут в Москве и Московской области

В Москве и Московской области с 14 по 16 ноября пройдет всемирная образовательная акция «Татарча диктант», направленная на проверку уровня грамотности на татарском языке и популяризацию родного языка. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

В 2025 году акция проводится уже в десятый раз и посвящена 200-летию со дня рождения ученого и просветителя Каюма Насыри.

В столичном регионе диктант можно будет написать на трех площадках. Текст прочтет педагог татарского языка Альбина Валиева.

14 ноября (пятница), 18:30 – Институт Каюма Насыри, Москва, ул. Белореченская, 19, к. 2, каб. 223 (здание школы №1186 им. Мусы Джалиля).

15 ноября (суббота), 12:30 – Татарский культурный центр Москвы, Москва, Малый Татарский переулок, дом 8.

16 ноября (воскресенье), 17:00 – Центр исламской культуры и образования имени Шигабутдина Марджани, Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 15, подъезд 3, этаж 2, офис 228.

Акция «Татарча диктант» проводится ежегодно и объединяет участников со всего мира – носителей и изучающих татарский язык.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане диктант будут писать 14 ноября в 10 часов утра. Основной площадкой для участия в акции в Казани станет конференц-зал Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ.